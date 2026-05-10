Jaguar XKR-S Convertible: sneller hoeft niet beter te zijn #MijnAuto

In deze “Mijn Auto”-video stappen we in een nogal onverwachte keuze: een Jaguar XKR-S. Geen BMW, geen AMG… maar een Britse bruut met supercharger. En dat maakt ’m meteen interessant.



De eigenaar kennen we nog van z’n Alpina’s, maar wilde eens iets totaal anders. En zoals dat gaat: op Interclassics zag hij deze XKR-S staan, vijf minuten later was hij verkocht. Impulsaankoop? Zeker. Spijt? Geen seconde.



Onder de kap ligt een dikke V8 met supercharger, goed voor zo’n 550 pk. Niet de snelste auto op papier — moderne auto’s zijn sneller — maar dat maakt hier niet uit. Het draait om beleving. En vooral: het geluid. Dit is rauw, mechanisch en verslavend.



Tijdens het rijden valt op hoe lineair de power wordt opgebouwd. Geen turbo-klap, maar een constante duw. En ja, hij is snel genoeg: 0-100 in ongeveer 4,5 seconden. Maar nog belangrijker: elke keer gas geven voelt als een feestje.



Het is ook echt oldschool. Geen moderne snufjes, gewoon rijden. Zelfs muziek komt via een ouderwetse iPod-aansluiting. Maar dat past eigenlijk perfect bij het karakter van de auto.

