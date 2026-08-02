Jurgen doet 35.000 kilometer per jaar in een Alpina B3 Touring #MijnAuto

Jurgen is terug bij Mijn Auto – en voor de derde keer neemt hij een Alpina mee. Na zijn Roadster S en groene B4 Coupé is het nu de beurt aan zijn Alpina B3 Touring uit 2021. De andere twee staan nog altijd in de garage, maar voor deze B3 moest zijn imposante B6 Gran Coupé plaatsmaken.



Saai is deze keuze allerminst. De 3,0-liter zescilinder levert officieel 462 pk en 700 Nm, al vermoedt Jurgen dat er op de rollenbank nog wat extra vermogen tevoorschijn komt. De B3 combineert brute tussenacceleraties met comfort, ruimte en de subtiele exclusiviteit waar Alpina om bekendstaat. Precies daarom wilde hij een pre-facelift: het oudere dashboard bevalt hem beter en de hulpsystemen laten zich nog eenvoudig uitschakelen.



Ook de uitvoering is bijzonder. De witte carrosserie wordt gecombineerd met blauw-zwart leer en zilveren Alpina-striping, die Jurgen eigenhandig en uiterst precies aanbracht. Onderweg vertelt hij over zijn liefde voor het merk, zelf sleutelen, hard rijden in Duitsland en de momenten waarop snelheid hem ook een rijbewijs kostte.



Natuurlijk gaat het onderweg regelmatig stevig op het gas. Is deze B3 de ultieme zakelijke alleskunner? Wouter zoekt het samen met Jurgen uit



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