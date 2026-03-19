Kia EV6 (CV) 2021-heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Kia EV6 2021-heden.

Sommige merken waren heel erg vroeg met elektrische auto’s, andere concerns juist heel erg laat. Bij Hyundai en Kia zijn ze waarschijnlijk precies op het goede moment gestart met omschakelen naar EV’s. De Kia e-Niro en e-Soul waren de eerste betaalbare elektrische auto’s die echt serieus het overwegen waard waren. Daarmee bedoelen we dat er bijna geen nadelen waren. De laadtijden, actieradius, prijs, uitrusting, ruimte en prestaties waren dermate in orde dat ze prima als eerste auto konden dienen. Dat is dan ook precies wat iedereen gedaan heeft.

De Kia EV6 gaat verder waar de e-Niro stopt. Het belangrijkste is het platform. Eerdere elektrische Kia’s staan op een platform dat zowel voor elektrische auto’s als auto’s met een verbrandingsmotor is ontwikkeld. De Kia EV6 staat op het E-GMP-platform. Die bodemsectie is enkel en alleen voor elektrische auto’s ontworpen. Dit geeft de ontwerpers veel meer vrijheid qua exterieur en interieur. Bij een auto met verbrandingsmotor moet je ruimte maken voor een grote motor, versnellingsbak, aandrijfassen, differentiëlen en uitlaat bijvoorbeeld.

Voor een EV geldt dat niet. Daarbij heb je wel een enorm batterijpakket nodig. Vanwege het hoge gewicht wordt deze zo laag mogelijk tussen de wielen geplaatst bij veel EV-platforms. Het E-GMP-platform van Hyundai wordt in eerste instantie gebruikt voor drie auto’s. De Hyundai Ioniq 5, de Genesis GV60 en de Kia EV6. Een belangrijke eigenschap van dit platform is de 800V-architectuur. Dit betekent dat je enorm snel kunt laden. De naam ‘EV6’ geeft aan dat het een nieuwe Kia-line-up aankondigt.

Alle volledig elektrische Kia’s krijgen de ‘EV’-naam met een nummer erachter om de positie in de range aan te geven. Kia heeft aangegeven aan dat het gaat om een range van Kia EV1 tot en met Kia EV9. De Kia EV6 zit dus aan de bovenkant van het midden qua positionering. De Kia EV6 is 4,68 meter lang en 1,88 meter breed. De hoogte bedraagt 1,55 meter en de wielbasis is 2,90 meter. Qua afmetingen lijkt de elektrische Kia-crossover nog het meest op de Sportage, om het in eigen huis te houden. Wel is de Sportage behept met een veel kleinere wielbasis, iets dat je in de geboden interieurruimte terugziet.

Als de EV6 op de markt komt in 2021 komen er meteen twee batterijpakketten beschikbaar. De 58 kWh en de 77,4 kWh batterij. Standaard heeft de auto aandrijving op de achterwielen. De eerste heeft een vermogen van 170 pk en een actieradius van zo’n 394 kilometer. De tweede heeft een vermogen van 228 pk en een actieradius van zo’n 528 kilometer. Die 77,4 kWh versie is er ook met een tweede elektromotor op de vooras. Dan heeft de auto dus vierwielaandrijving en dat betekent 325 pk en een actieradius van rond de 500 kilmeter. De sappigste versie is de AWD Performance. Die heeft 584 pk en een actieradius van 400 kilometer.

Na de facelift veranderen de batterijpakketten. De kleinste is nu 63 kWh en de grootste 84 kWh. De meest potente versie is nu de EV6 AWD GT en die is goed voor 650 pk en een rijbereik van 450 kilometer volgens de WLTP.

Op de markt sinds 2021 en in 2024 was het tijd voor een facelift. Kia had er in middels zo’n 210 duizend van verkocht dus tijd voor een nieuw neusje. Daarnaast voert Kia de “Star Map” verlichting door die ook andere modellen van het merk inmiddels hebben. Binnenin vind je een nieuw stuur, vernieuwde sfeerverlichting en een geüpdatet infotainmentsysteem. Een opvallende toevoeging is het starten via vingerafdrukherkenning, waarmee het rijdersprofiel en de stoelpositie direct worden ingesteld.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Kia EV6 2021-heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop even door de lijst met Kia EV6 2021-heden problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Als we dan eens beginnen met het exterieur. Tja, mooi of niet mooi? Niet dat wij daar een waardeoordeel over willen geven, maar je vindt hem mooi of helemaal niet. Vooral de achterkant is voer voor discussie. Daarnaast, is het nou een crossover of een oversized hatchback? Zeg het maar.

We komen online klachten tegen over de kwaliteit van de lak. De lak blijkt gevoelig voor steenslag en en krasjes. Kies je voor een versie met in hoogglans gespoten kunststof delen, check die dan goed. Die zijn helemaal gevoelig voor krassen en putjes. Het plaatwerk is dun en er zitten flinke vouwen in de portieren. Check dus goed op parkeerdeukjes en putjes in het dak van vallende rommel uit bomen.

Let ook even op de deurklinken. Mooi die verzonken grepen toch? Ja, maar zeker de vroege modellen hadden last van kromtrekken. Zeker bij warm weer schrapen de klinken bij het in en uitklappen. Is een bekend probleem en wordt onder garantie verholpen, maar iets om op te letten dus.

Verder kritiek over het ontbreken van een ruitenwisser op de achterruit. Het idee is dat door het aerodynamische ontwerp van de auto de ruitenwisser overbodig is. De achterspoiler is zo ontworpen dat de luchtstromen over de achterruit wordt geleid en zo het water en het vuil weggeblazen wordt. In de praktijk valt het tegen. Waar zustermodel de Hyundai Ioniq 5 uiteindelijk wel een achterruitwisser heeft gekregen schittert de wisser bij de Kia EV6 nog altijd in afwezigheid. Tot irritatie van veel eigenaren.

Dan het interieur. Let even op met het panoramadak. Als je lang bent dan heb je al snel dat je met je hoofd of haar tegen de rand aan komt te zitten. Scheelt zo een paar centimeter. Let daarop als je jouw Kia EV6 occasion uitzoekt.

De stoelen zijn uitgebreid verstelbaar. Sommige eigenaars vinden het stuur niet voldoende naar zich toe te halen, daardoor kan het zicht op je dashboard ook minder zijn. Check bij hogere kilometerstanden de staat van de bestuurdersstoel. Er zijn klachten over de zitting en het schuim in de stoel dat van mindere kwaliteit wordt na langer en intensief gebruik.

Let bij het dashboard ook op beschadigingen. Het materiaal is hard en daarmee krasgevoelig. Let bij aankoop op krassen en vergeet daarbij niet de achterkant van de voorstoelen te checken. Kinderen achterin zorgen al snel voor krassen.

Onderstel

Online lof voor het onderstel. Goed gebalanceerd en voorzien van actieve dempers. De auto weegt nogal wat, maar daar merk je verrassend weinig van onderweg. Hobbels en drempels verwerkt ie eigenlijk prima. Dat is wel eens anders bij een zware EV.

Wel wat klachten over de banden die af fabriek onder de auto zitten, al kan dat nog wel eens verschillen per uitvoering en bouwperiode. Let bij het kopen van een occasion sowieso op het rubber. Het is het enige contact dat je met de weg hebt en als de auto op een inferieur merk staat zegt dat ook iets over hoe goed de vorige eigenaar voor jouw Kia EV6 occasion gezorgd heeft. Als de vorige eigenaar geen geld over had voor fatsoenlijke bandjes is het ook spannend hoe de rest van het onderhoud is aangepakt.

Aandrijflijn

De Kia EV6 5 is standaard voorzien van achterwielaandrijving. Met het gewicht van de accu en het ontbreken van het gewicht voorin heeft dat ook de voorkeur. Hij is er ook met vierwielaandrijving. Dat rijdt natuurlijk nog beter, zeker ook met het gewicht, maar dat gaat wel iets ten koste van je rijbereik.

Elektronica

Laten we beginnen met het infotainment. Daar hebben we meestal een waslijst aan zaken te melden. Zo niet in deze Kia EV6. Kennelijk werkt het allemaal naar behoren. In het begin werden er nog wel wat bevroren schermen gemeld, maar dat is met softwareupdates kennelijk allemaal goed verholpen. Ook wel eens leuk om apart te vermelden.

Niet dat we niks over elektronica kunnen melden. Zo komen we iets tegen bij deze auto wat op het internet zombie modus genoemd wordt. Dan wil de auto niet in drive en dan kun je dus niet weg. Resetten helpt meestal, maar irritant is het.

Ook defecten aan de laadregeleenheid (ICCU) worden veelvuldig gemeld. Dit kan ervoor zorgen dat de auto niet goed oplaadt. Dit is ook een probleem voor de 12 volts accu, die wordt hierdoor gesloopt. Er is een terugroepactie geweest op dit euvel, maar check dan ook of die is uitgevoerd. Kun je gewoon bij de RDW doen he? Even kenteken invoeren en dan zie je meteen of er nog iets open staat. Toch zijn sommige eigenaren aan exemplaar nummer drie toe. Dus of het helemaal onder controle is…

We komen online tegen dat de laadkabel van de EV6 nog wel eens vast wil blijven zitten. Daar is een noodbediening voor, dus gelukkig is het dan snel opgelost. Daarnaast schijnt het voor te komen dat de achterklep na openen soms direct weer dicht gaat. Probeer dit uit, is relatief goed op te lossen allemaal met updates en opnieuw inleren, maar check het bij de Kia EV6 occasion die je op het oog hebt.

Nog even de klimaatregeling. Hier komen we best wat problemen mee tegen online. Niet goed verwarmen of juist naar standje crematorium en dan een bak koude lucht om het weer goed te krijgen. Ook lawaai van de warmtepomp bij lage snelheden komen we tegen. Advies is om de klimaatregeling even goed uit te proberen bij de testrit. Warm stoken en ook standje vrieskist uitproberen.

Nog even voor wie de EV6 ook als batterij voor andere apparaten wil gebruiken. De auto is uitgerust met vehicle tot load, V2L. Je kunt je elektrische apparaat dan via een adapter aansluiten bij de laadpoort. Dit is niet standaard, maar wel op de Plus Advanced en de GT-Line.

Motoren

Tja elektrische auto’s en motoren. Daar is gewoon niet zo heel veel over te melden. Er zijn minder onderdelen die stuk kunnen gaan, de techniek is gewoon een stuk eenvoudiger. Hier weinig problemen.

Dan maar even iets over de batterijen. De auto heeft 800 volt techniek. Niet slecht voor een auto uit 2021, nu is het steeds meer de norm. Gebruikers zijn aardig tevreden hierover, zeker omdat je dus behoorlijk snel kun snelladen. Een laadpiek van 240 kW is best lang vast te houden, zeker tot 60 procent van de batterij, tot 80 procent tikt hij ook nog 160 kW aan. Let op, deze snelheden haalt de auto alleen als je de accu voorverwarmt. Het eerste jaar was dit nog niet mogelijk, na een softwareupdate in 2022 wel. Maar zorg dat de auto die dus heeft.

Qua actieradius zijn de ervaringen wat wisselend. De opgegeven actieradius wordt zelden gehaald, maar dat verbaast natuurlijk niemand. De fameuze 3/5 regel van Wouter is goed te doen al valt zeker het verbruik in de winter erg tegen. Enigszins afhankelijk van hoe koud het is.

Wat opvalt is dat bij veel occasions een SOH rapport zit. Dat wil zeggen een Status of Health. Een score tussen de 90 en 100 procent is geen uitzondering. Ook bij hogere kilometrages. Dat is gewoon hartstikke goed. Ook interessant is dat Kia op elke auto zeven jaar garantie geeft tot 150.000 kilometer (is de auto jonger dan drie jaar, dan is het aantal kilometer onbeperkt). Dat betekent dat elke Kia EV6 occasion met minder dan 150k op de klok nog altijd fabrieksgarantie heeft.

Los daarvan klagen eigenaren toch over het teruglopen van de actieradius, soms wel tot 15 procent ten opzichte van toen de auto nieuw was. Het Batterij Management Systeem opnieuw inleren kan lonen. We komen eigenaren online tegen die na het opnieuw inleren opeens zo’n 40 kilometer verder komen. Wellicht goed om sowieso te laten doen bij de Kia EV6 occasion die je op het oog hebt.

Als laatste nog even het trekgewicht. Dat verschilt nogal per uitvoering. De grootte van de batterij maakt uit, de uitvoering, achter- of vierwielaandrijving. Het varieert van maximaal 750 kilogram geremd trekgewicht tot 1.800 kilogram. Wil je een aanhanger of caravan met de auto trekken, check dan van te voren welk maximale trekgewicht de Kia EV6 occasion van jouw keuze heeft. Wel killing voor je actieradius natuurlijk.

Elektrisch

Kia EV6 58 kWh, 170 pk, actieradius 394 km (tot 2024)

Kia EV6 63 kWh, 170 pk, actieradius 428 km (vanaf 2024)

Kia EV6 77,4 kWh, 229 pk, actieradius 528 km (tot 2024)

Kia EV6 77,4 kWh AWD, 325 pk, actieradius 506 km (tot 2024)

Kia EV6 77,4 kWh AWD GT-Line / Plus Advanced, 325 pk, actieradius 484 km (tot 2024)

Kia EV6 77,4 kWh AWD Performance, 584 pk, actieradius 400 km van (2022-2024)

Kia EV6 84 kWh, 229 pk, actieradius 560-582 km (vanaf 2024)

Kia EV6 84 kWh Dual Motor AWD, 325 pk, actieradius 522 km (vanaf 2024)

Kia EV6 84 kWh Dual Motor AWD GT, 650 pk, actieradius 450 km (vanaf 2024)

Aanbod Kia EV6 2021-heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Kia EV6 2021-heden is er te vinden. Op dit moment staan er zo’n 308 exemplaren op Marktplaats. Dat begint bij een EV6 met de 58 kWh batterij uit 2021. Op de teller staan 160 duizend kilometers en je koopt de auto voor 17.495 euro. De duurste is een hagelnieuwe Kia EV6 Dual Motor AWD GT uit 2025. Voor 69.950 euro staat de auto bij jou op de oprit.

Wij reden met een Kia EV6 GT-Line uit 2021 met de 77,4 kWh batterij. Die mochten we lenen bij Wensink Kia in Heerenveen.