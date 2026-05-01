Koelkast, bed en schermen… in je auto?! #AutoChina2026

Welkom bij deel 3 van Auto China 2026 — en inmiddels wordt één ding pijnlijk duidelijk: alles in China is groter, gekker en… soms gewoon absurd.



We beginnen met de schaal. Deze beurs is zó groot dat je het bijna niet meer kunt bevatten: 17 hallen, honderden duizenden vierkante meters en meer dan duizend auto’s. Je loopt letterlijk van hal naar hal zonder ooit alles te zien.



Maar wat zie je dan vooral? Grote SUV’s. Echt huge. 5 meter plus, drie zitrijen en interieurs die meer lijken op een luxe lounge dan een auto. Koelkastje, theeset, relaxstoelen — alles zit erin. Want in China draait het om comfort, zeker in de file.



En ja, er zit een duidelijke trend in: veel auto’s lijken op elkaar. Soms subtiel geïnspireerd, soms gewoon… bijna gekopieerd. Van Mercedes-achtige interieurs tot Porsche-achtige vormen — originaliteit is niet altijd de prioriteit.



Tegelijkertijd gaan ze los op technologie. Gigantische schermen, LED-animaties in koplampen en achterlichten (die in Europa vaak niet eens mogen), robots, robotaxi’s en zelfs vliegende auto’s. Alles draait om innovatie en show.



Ook opvallend: plug-in hybrides en verbrandingsmotoren zijn hier nog springlevend, ondanks alle EV-hype.







