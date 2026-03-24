Liet Max Verstappen zich expres diskwalificeren? Misha legt uit

De champagne had al gevloeid, het ‘simpelweg geweldig’-persbericht was al de deur uit en de trofee was hoogstwaarschijnlijk al ingepakt. Toch werd dit alles afgelopen zaterdag tenietgedaan voor Max Verstappen, Dani Juncadella en Jules Gounon. De Mercedes-AMG GT3 werd door een knullige fout gediskwalificeerd. Of was het misschien geen fout?

De AMG GT3 van Verstappen Racing werd in Nürnburg verzorgd door Winward Racing. Tijdens de vieruursrace mochten de teams gebruik maken van zes sets banden. Wat deed Verstappen Racing? Er zeven gebruiken. Stom, stom, stom. Of toch niet?

Nürburgring-expert legt uit

De Nederlander Misha Charoudin (hé flowmotion!) reed afgelopen zaterdag ook op de Nordschleife en won wel! Tenminste, in zijn klasse. Waarin zijn 911 GT3 Cup de enige auto in de klasse was. Maar toch, P1! Twee dagen na NLS2 kruipt Charoudin achter het stuur van een 911 GT3 RS om gedurende een rondje op de Nordschleife uit te leggen waarom de diskwalificatie van Verstappen Racing misschien een vooropgezet plan was.

De Ring-kenner duidt op Balance of Performance, of afgekort BoP, en legt eerst even uit wat de term inhoudt: ‘’Je hebt verschillende fabrikanten die auto’s bouwen en de basis is natuurlijk de pk/gewichtsverhouding. Maar omdat er zoveel verschillende carrosserievormen zijn, halen sommige auto’s een extra voordeel uit zaken als aerodynamica of de mechanische grip door de bandbreedte of andere interessante en slimme dingen.

Hij vervolgt: ‘’Om ervoor te zorgen dat alle auto’s op de grid ongeveer even snel zijn en het eerlijk is voor iedereen, is er balance of performance. Wanneer een auto duidelijk te snel is, kan de wedstrijdleiding, zoals de FIA of ADAC, zeggen ‘kijk, dit is niet eerlijk’. [...] Hier zeggen ze ‘oké, dit is inderdaad te snel’. [...] Het komt best vaak voor dat een auto te snel is en wordt bestraft om het eerlijk te maken voor anderen. Je moet hierbij denken aan dingen als een begrenzer op je motor zodat je minder vermogen hebt en trager wordt. Of aan extra gewicht dat je 10 of 20 kilo extra aan boord krijgt om je auto trager te maken. Of je moet de rijhoogte verhogen om de aerodynamische efficiëntie niet zo goed te maken.’’

Verstappen moet vrezen voor BoP

Of Verstappen Racing bang is voor Balance of Performance voor de 24-uursrace? Charoudin sluit het niet uit: ‘’Max en zijn team finishte de race met één minuut verschil op de tegenstanders. Dat was in een vieruursrace. Vermenigvuldig je dat keer zes, dan heb je zes minuten voorsprong. Dat zou veel zijn als je het over de 24-uursrace hebt. De ADAC zegt daarom misschien ‘wacht even, deze auto is te snel’.’’

Wat ook niet helpt, is dat de AMG GT3 een andere ophanging heeft dan de andere AMG GT3’s. Charoudin: ‘’Ik weet dat Max’ auto, de AMG, normaal gesproken een Bilstein-ophanging heeft. Zijn auto gebruikte een Multimatic-ophanging die ze aan het testen waren.’’

Hoe Verstappen Racing BoP wil ontlopen

Het raceteam kan verschillende argumenten aanhalen waarom ze zo snel zijn. Een voorbeeld is zeggen dat ze de beste coureur van de wereld in de auto hebben zitten. Beter is om een andere reden aan te voeren. Tijdens het rondje op de Ring legt Charoudin vervolgens uit waarom de diskwalificatie juist hierom mogelijk vooropgezet is.‘’Mercedes kan zeggen ‘het komt niet door de Multimatic-ophanging of door Max Verstappen. De auto was een minuut sneller omdat we een extra set banden hebben gebruikt. Het zou kunnen’’, zegt de YouTuber.

Dit gebeurt de hele tijd, aldus Charoudin. ‘’Bij de vorige race heeft een bepaalde fabrikant tegen al zijn teams gezegd ‘ga niet onder een bepaalde rondetijd om ervoor te zorgen dat we geen BoP krijgen’ Dit noem je sandbaggen.’’ Je kent de term vast nog wel van de F1-trainingsdagen.

‘’Dus ja, in dit geval zou het een geluk bij een ongeluk zijn’’, zegt Charoudin terwijl hij naar 200+ km/u accelereert. Wat denk jij? Laat het hieronder in de reacties weten!