Marlon werd verliefd op de Alfa Romeo Brera #MijnAuto

Sommige auto's koop je omdat ze snel zijn. Andere omdat ze praktisch zijn. En heel soms koop je een auto puur omdat je hem ziet staan en direct verkocht bent. Dat overkwam Marlon met deze Alfa Romeo Brera 1750 TBi.



Eigenlijk was hij op zoek naar een Audi S3 of RS3. Totdat hij een Brera tegenkwam bij een dealer. Zonnetje erop, die karakteristieke lijnen van Giugiaro en dat prachtige silhouet. De zoektocht was eigenlijk meteen voorbij.



Gelukkig koos hij wel voor de juiste versie. Onder de kap ligt namelijk de 1750 TBi, een echte Alfa-motor met turbo. Geen oude GM-krachtbron, maar het blok dat ook zijn weg vond naar auto's als de Giulietta QV en zelfs de 4C. Dankzij een Stage 1-tuning levert deze Brera inmiddels 253 pk en 420 Nm.



Daarnaast kreeg de auto een Novitec-schroefset, een aangepaste uitlaat en diverse subtiele upgrades.

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