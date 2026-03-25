Max Verstappen rijdt in dikke Nismo Z GT500 op regenachtig Fuji!

Max Verstappen is een druk baasje. Als de beste man niet aan het racen is op de Nordschleife, is hij met de media in gesprek, aan het simracen, leuke dingen aan het doen met zijn gezin, Call of Duty of EA FC aan het spelen met zijn simracevrienden of aan het reizen. Oh, en hij rijdt ook nog in de Formule 1.

Verstappen zit nu in Japan voor de F1-race op het legendarische Suzuka. Maar voordat de Nederlandse F1-coureur naar het Honda-circuit reist, maakt hij een tussenstop op zo’n 300 kilometer afstand. De viervoudig F1-kampioen is vandaag op Fuji Speedway gespot om er te rijden met een heerlijk apparaat: de Nissan Z Nismo GT500.

Normaal gesproken rijdt deze auto mee in de Super GT-serie. Zeg maar de Japanse DTM. De GT500-versie na de Z Nismo heeft een 2,0-liter 4-cilinder turbomotor die ruim 650 pk produceert op een auto van iets meer dan 1.000 kilo. Het vermogen gaat enkel naar de achterwielen, wat het voor Verstappen extra lastig maakt om de auto op het natte asfalt van Fuji te houden. Verstappen heeft zich niet uitgelaten over zijn zijstap naar de Nismo. Online hebben zich wel meerdere fotografen opgeworpen om foto’s en video’s van Verstappen te maken op Fuji.

Verstappen over GP van Japan 2026

Via Verstappen.com weten we wel met welk gevoel Verstappen naar de Japanse GP. Hij schrijft er: ‘’De eerste twee races waren iets uitdagender dan we hadden gewild en het was jammer dat we in China uitvielen vanwege een probleem met de koeling van de ERS. Er is nog veel werk aan de winkel, maar ik heb veel vertrouwen in het team. Ze hebben deze problemen onderzocht en hard gewerkt om de prestaties van de auto te optimaliseren.”

Als echte liefhebber kijkt hij uit naar de hereniging met Suzuka. Niet gek ook: de laatste vier edities werden allemaal door Verstappen gewonnen. ‘’Suzuka is een van mijn favoriete circuits om op te racen, met veel snelle bochten. Dit circuit heeft een rijke geschiedenis voor het team en ik kijk er altijd naar uit om er terug te keren. Het is ook fijn om wat tijd in Tokio door te brengen voordat we naar Suzuka gaan, dus we kijken uit naar een paar dagen daar.” En dus een dag in Fuji.

Ook Hamilton toont zich een liefhebber

Verstappen is niet de enige F1-coureur die de autocultuur in Japan maar wat graag opsnuift. Lewis Hamilton werd bijvoorbeeld gespot bij de legendarische parkeerplaats Daikoku. Dit is het kloppende hart van de JDM-scene. Met wat voor auto kwam Hamilton voorrijden? Geen dikke Japanner, maar het mooiste wat zijn werkgever ooit heeft voortgebracht: de Ferrari F40. Lekker bezig, Lewis!

Hoofdfoto ter illustratie: Max Verstappen rijdt in iconische Fords