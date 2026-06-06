Meer grip en meer plezier voor de Porsche 997 van Wouter

Nieuwe banden onder je sportwagen: maakt dat nou écht verschil, of is het vooral iets wat bandenfabrikanten je graag vertellen? Wouter heeft een nieuwe set Goodyear Eagle F1 Supersport-banden onder zijn Porsche 911 (997).



Op papier klinkt het veelbelovend. Dit zijn de sportiefste straatbanden van Goodyear en ze worden zelfs gebruikt op moderne 911's, GT3's en andere serieuze performance-auto's. De belofte: veel grip, veel feedback én een levensduur die beter is dan die van veel directe concurrenten.



Maar hoe voelt dat in de praktijk? Dat zie je in deze video!





