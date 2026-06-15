Mercedes-AMG GLE 63 & GLS 63: de V8 mag blijven!

Mercedes heeft geluisterd. Na alle discussies over viercilinders, plug-in hybrides en het verdwijnen van karakter, staat er nu weer iets waar AMG-liefhebbers warm van worden: de vernieuwde GLE 63 S en GLS 63. En ja, ze hebben nog steeds een dikke V8.



Onder de kap ligt de bekende 4.0-liter biturbo V8, inmiddels verder doorontwikkeld met nieuwe techniek en ondersteuning van een mild-hybridesysteem. Resultaat: 612 pk, 850 Nm. De GLE 63 S sprint in 3,9 seconden naar de 100 km/u, terwijl de enorme GLS slechts een paar tienden toegeeft.



Qua uiterlijk zijn de wijzigingen subtiel. Nieuwe koplampen met Mercedes-sterren, aangepaste grille, nieuwe velgen en frisse details moeten ervoor zorgen dat de grote SUV's weer een paar jaar mee kunnen.

Check de video om alle vernieuwingen van deze auto's te zien.





