Nieuwe Mercedes GLE en GLE Coupé: van plug-in hybride zes-in-lijn tot dikke V8!

Ken je de Mercedes ML nog? Dit is wat er bijna dertig jaar later van is gekomen. Mercedes lanceert vanavond de vernieuwde GLE-modellijn. In dit artikel zoomen we in op de GLE en GLE Coupé. Hou je niet zo van lezen? Hoor dan hieronder wat Wouter te vertellen heeft over de nieuws Mercs!

Waar de BMW de Neue Klasse heeft, werkt ook Mercedes netjes zijn modellen af in een vernieuwingsronde. Na de CLA, GLB, GLC en S-Klasse is nu de GLE aan de beurt. Mercedes spreekt van een upgrade voor het design, comfort (lees interieur) en de techniek. Laten we die drie onderdelen dan maar eens langslopen.

Design

De nieuwe delen aan de buitenkant zijn duidelijk zichtbaar. Het front krijgt dezelfde opfrisser met Black Panel-sterrengrille met chromen rand en de nieuwe sterrenverlichting die ook symbolen op de grond kan projecteren. Aan de achterkant verbindt een donkere blak de twee achterlichtbundels met elkaar. Deze balk moet de breedte van de GLE accentueren. Wederom hebben de achterlichten een sterrenmotiefje. Eronder hangt een sierlijke achterbumper met twee grote gaten voor de uitlaten.













Eerlijk gezegd is dit hoe de perfecte Mercedes-SUV eruit hoor te ziet. Hij is groot, duidelijk Mercedes, chique, toch ook sportief, maar niet over de top zoals zijn AMG-broer. Goed werk, Merc! Ik ben dan weer minder fan van de GLE Coupé. Je herkent hem natuurlijk aan de aflopende daklijn, maar ook aan het gebrek aan de donkere balk tussen de achterlichten. Op zich vind ik het ontbreken van die balk wel een goede toevoeging, maar zo'n SUV-coupédaklijn; ik kan er maar niet aan wennen.













Comfort

Vanbinnen gaat het feest verder. De aandacht wordt opgeist door het MBUX Superscreen van maar liefst 31,2 centimeter. Het bestaat uit drie 12,3-inch schermen. Je kunt op deze schermen spelen met Google Maps, zij het met een Mercedes-sausje. Aan het stuur verandert niet zoveel. Het is nog altijd het ‘’rocker-and-roller’’-principe wat ook weinig wijzigingen nodig had. Er komt veel licht binnen via het grote panodak en het blijft ook lekker fris in de auto door elektrische filters die de lucht in de cabine iedere 90 seconden verschonen.

Achterin is meer dan genoeg ruimte voor zowel volwassenen als diens bagage. Passagiers achterin hebben meer dan een meter beenruimte terwijl er toch nog 630 liter aan bagageruimte achter ze is. Is er niemand om achterin te vervoeren? Dan kun je de achterbank naar beneden klappen voor 2.030 liter aan kofferbakruimte. Wederom, weinig te klagen hier.

Techniek

Dit onderdeel van de Mercedes GLE en GLE Coupé is wat uitgebreider. Laten we eerst kijken naar de techniek die het rijden prettig moet maken. De Mercedes GLE zit boordevol hulpjes. In de SUV zitten tien camera’s, maximaal vijf radarsensoren en 12 ultrasonische sensoren. Middels de info die deze apparaten doorgeven kan de actieve ophanging worden voorbereid op wat er komen gaat. Vink je de optionele Airmatic-luchtvering aan, dan anticipeert de koets op ieder hobbeltje en putje.

Waar waarschijnlijk weinig GLE-klanten achter gaan komen, is dat de SUV ook heel erg capabel is buiten de gebaande paden. De actieve ophanging regelt iedere vering en demper los van elkaar. Daardoor is ook een speciale Free-wheel mode mogelijk, net als de Maybach GLS 600 had. Hierbij gaat de GLE automatisch omhoog en omlaag om de auto uit het zand te bevrijden. Of ermee door de winkelstraat bouncen.

Motoren

Goed, even serieus. Onder techniek valt ook nog een ander onderdeel dat vrij belangrijk is: de aandrijflijn! Mercedes levert de gewone GLE en GLE Coupé met maar liefst vijf verschillende aandrijflijnen. De SUV heeft te allen tijde 4Matic-vierwielaandrijving. Er zijn om te beginnen twee diesels met 286 en 367 pk, maar die zijn minder relevant voor ons.

De belangrijkste uitvoeringen zijn de GLE 450, GLE 450e en GLE 580. De eerste heeft een 3,0-liter zes-in-lijn turbomotor met 381 pk en 560 Nm. Hij schiet in 5,3 seconden naar de 100 en stopt bij 250 km/u met accelereren.

De 450e heeft dezelfde motor, maar dan met een stekkerbare elektromotor. Doorgaans worden de prestaties hierbij beter, maar gek genoeg niet bij de GLE. De 450e haalt 326 pk en 540 Nm uit de hybride zescilinder, doet 5,6 seconden over de sprint naar de 100 km/u en stopt bij 240 km/u met versnellen. Wat je wel kunt doen, is 106 kilometer volledig elektrisch rijden.