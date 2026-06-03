Met deze EV-regeling verdien je geld door te laden

Lekker thuis laden en nog een vergoeding krijgen ook. Autoblog-lezers krijgen laadloon voor iedere kWh!

Elektrische rijders opgelet. Je kunt sinds kort geld terugkrijgen voor de stroom die je thuis in je EV of plug-in hybride stopt. Dit geld is afkomstig van de brandstofmaatschappijen.



Het draait allemaal om zogenaamde ERE's: Emissiereductie-eenheden. Oliemaatschappijen moeten hun uitstoot compenseren en verduurzamen. Elke kilowattuur die jij thuis in je elektrische auto laadt, helpt daarbij. Die "groene punten" hebben waarde en een deel daarvan kan bij jou terechtkomen.



Volgens de berekeningen kan de vergoeding oplopen tot ongeveer 8 à 10 cent per geladen kilowattuur. Rij je veel en laad je vooral thuis? Dan kan dat zomaar een paar honderd euro per jaar opleveren. Voor iemand die 20.000 kilometer per jaar rijdt, loopt dat al snel richting de 300 euro.



Er zijn wel belangrijke voorwaarden. Niet iedere laadpaal komt bijvoorbeeld in aanmerking. Je hebt een laadpunt nodig met een gecertificeerde MID-meter die exact registreert hoeveel stroom er in de auto verdwijnt. Zonder zo'n meter krijg je geen vergoeding, hoe duurzaam je ook bezig bent.



Vooral voor EV-rijders met zonnepanelen of een dynamisch energiecontract wordt het interessant. Lage stroomprijzen combineren met een extra vergoeding maakt dit zeer interessant.

We gunnen onze lezers het beste. Het platform Laadloon.nl is gebruiksvriendelijk en de mensen erachter zijn zeer betrokken. Dat maakt laadloon.nl een goede match met Autoblog.nl