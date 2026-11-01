Met een paar aanpassingen is de Golf GTE van Tom top #MijnAuto

Zes jaar geleden reed Tom nog in een Volkswagen Up TSI met 140 pk. Inmiddels reist hij voor zijn werk heel Europa door en staat er een Golf GTE 8.5 voor de deur.



De 1.5-liter benzinemotor levert 177 pk, de elektromotor 115 pk en volgens de WLTP-cyclus kan hij 142 kilometer elektrisch rijden. Op binnenwegen heeft Tom die afstand gehaald. Ook met een lege accu blijkt de Golf zuinig: bij rustig rijden is meer dan 1 op 20 mogelijk.



Dat het geen theoretisch verhaal is, bewijst de kilometerstand. Tom kocht de Golf in maart met 1.000 kilometer en vijf maanden later stond er 31.000 kilometer op. In die periode bezocht hij dertien landen. Check deze leuke aflevering van Mijn Auto.

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