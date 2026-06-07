Michel zocht een Porsche, maar kocht een Aston Martin V8 Vantage #MijnAuto

Sommige auto's zijn op papier niet de beste keuze. En toch wil je ze hebben. Deze Aston Martin Vantage uit 2008 is daar het perfecte voorbeeld van. Ja, een Porsche 911 is sneller, scherper en waarschijnlijk objectief beter. Maar als je de keuze krijgt tussen je hoofd en je hart, dan wint deze Aston Martin het in het geval van Michel.





De eigenaar was eigenlijk op zoek naar een Porsche Cayman. Tot hij deze Vantage zag staan. Toen was de zoektocht eigenlijk direct voorbij. En dat begrijpen we wel. De lange neus, de brede heupen en die tijdloze lijnen maken dit nog steeds één van de mooiste sportwagens van deze eeuw.





Onder de kap ligt de bekende 4.3 liter atmosferische V8. Geen turbo's, geen filters, geen kunstmatige soundtrack. Deze V8 komt boven 4.000 toeren pas echt tot leven. Het geluid alleen al maakt duidelijk waarom liefhebbers nog steeds weg zijn van deze generatie Aston Martin.





Ook de gerobotiseerde handbak, waar vroeger veel kritiek op was, krijgt inmiddels iets charmants. Moderne auto's doen alles sneller en beter, maar deze vraagt nog om betrokkenheid van de bestuurder. Dat maakt iedere rit net iets specialer.





Natuurlijk zijn er nadelen. Hij rijdt gerust 1 op 6, onderdelen zijn niet goedkoop en onderhoud doe je niet voor Volkswagen-geld. Maar daar staat tegenover dat je voor relatief bescheiden bedragen in een auto rijdt die eruitziet alsof je de loterij hebt gewonnen.





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