Mission Efficiency is de zuinigste elektrische Volkswagen ooit

De Volkswagen XL1 had ooit maar één missie: zo zuinig mogelijk rijden. Nu probeert Volkswagen dat kunstje opnieuw, maar dan volledig elektrisch. De Mission Efficiency is in feite de spirituele opvolger van de XL1 en gebruikt techniek van de ID.Polo, alleen is vrijwel alles aangepast om luchtweerstand en verbruik tot het absolute minimum terug te brengen.



Dat begint bij de vorm. De auto is 4,77 meter lang, bijna 14 centimeter lager en ruim 7 centimeter smaller dan de ID.Polo. De achterkant loopt sterk taps toe en de spoorbreedte is daar 17 centimeter smaller. Het resultaat: een bizarre Cw-waarde van 0,158. Zelfs voor een extreem aerodynamische productieauto is dat uitzonderlijk laag.



Ook de details tellen mee. De wielen zijn afgedekt, de bodem is volledig vlak, actieve luchtkleppen regelen de koeling en op het dak liggen zonnepanelen die onder ideale omstandigheden tot zo’n 30 kilometer extra bereik kunnen opleveren.



Volkswagen reed met het prototype 1.278 kilometer van Wolfsburg naar Wenen en hoefde onderweg slechts één keer te laden. Het gemeten verbruik kwam uit op 6,89 kWh per 100 kilometer, of 7,51 kWh inclusief laadverliezen.



De officiële theoretische WLTP-range zou rond 654 kilometer liggen. Nog indrukwekkender: bij 80 km/u is de Mission Efficiency ongeveer 30 procent efficiënter dan een ID.Polo



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