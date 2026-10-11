Deze 997 is de Porsche 911 waar Alfred vroeger van droomde #MijnAuto

Alfred reed 11,5 jaar in een Porsche 996 voordat het tijd werd voor iets anders. Hij zette de auto één maand te koop: verkocht was goed, niet verkocht misschien nog beter. De 996 ging tóch weg en precies op de dag dat Alfred elders wilde kijken, verscheen deze 997 Carrera S online. Woensdag bekeken, vrijdag opgehaald.



De wensenlijst was duidelijk. Achterwielaandrijving, een handbak, coupécarrosserie, schuifdak en de fijne Turbo-stoelen. Sport Chrono zat erop, al dacht Alfred eerst dat het vooral een klokje op het dashboard was. In de praktijk merk je de scherpere gasrespons, hardere dempers en het extra geluid wel degelijk.



Alfred rijdt jaarlijks ongeveer 4.000 tot 5.000 kilometer en houdt de Porsche grotendeels origineel. Zelfs het oude navigatiesysteem zit er nog in. Cruisecontrol wordt achteraf ingebouwd. Grote tegenvallers waren er niet; alleen de massakabel vroeg aandacht.



Het mooiste: dit was vroeger zijn droomauto. Inmiddels mogen zijn zoons van 19 en 22 er ook mee rijden. Een mooie aflevering van Mjin Auto!



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