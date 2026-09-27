Nadeem stopte de aanschafprijs nóg een keer in zijn Porsche 997 #MijnAuto

Deze Porsche 997 Carrera 4S begon als een normale 911 met 355 pk. Inmiddels is daar weinig normaals meer aan. Eigenaar Nadeem besloot zijn droomauto niet in te ruilen voor een nieuwere 991, maar de 997 precies te bouwen zoals hij hem zelf wilde hebben.



Het uitgangspunt was duidelijk: zoveel mogelijk vermogen, zonder de betrouwbaarheid op te offeren. Daarom bleef de 3.8-liter zescilinder op zijn oorspronkelijke inhoud, maar ging het blok volledig uit elkaar. De motor kreeg onder meer titanium drijfstangen, extra oliekoeling, een GT3-oliepomp, een derde radiator, een diepere carterpan en een extra oliepomp voor de rechter cilinderbank. Een grotere GT3-gasklep, aangepaste injectoren, een carbon inlaat en een volledig op maat gemaakte uitlaat maken het pakket af.



Het resultaat op de rollenbank: 455 pk, honderd meer dan standaard, plus een opvallend vlakke koppelkromme. Vooral boven de 4.500 toeren wordt de 997 serieus wakker. Hij klinkt stevig, maar niet ordinair hard, en blijft tot hoog in de toeren doortrekken.



Ook de rest van de auto bleef niet standaard. Er kwamen lichtere BBS-velgen, een Bilstein-onderstel, verstelbare stabilisatoren, een nose lift, een GT3-shortshifter en een enkelmassavliegwiel. Het interieur werd aangepakt, de carrosserie kreeg andere bumpers en koplampen en alles werd in PPF gezet.



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