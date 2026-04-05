Op je 26e je droomauto: Alpine A110 #MijnAuto

In deze aflevering van Mijn Auto maken we kennis met Wesley en zijn Alpine A110. En dit is niet zomaar een auto voor hem: dit is zijn droomauto sinds zijn 18e. En nu, op z’n 26e, staat hij gewoon op de oprit. Dat is wel even een momentje.





De A110 staat bekend als een echte rijdersauto. Licht, communicatief en precies op de grens tussen circuit en straatgebruik. Volgens Wesley is dat ook precies waarom hij voor deze auto ging. Geen zware GT, geen hardcore tracktool, maar een perfecte middenweg.





Standaard? Nee, natuurlijk niet. Wesley werkt als autocustomizer en heeft de Alpine meteen aangepakt. Denk aan custom sfeerverlichting, een aangepaste uitlaat, een unieke wrap en zelfs “sterren” in de deuren. Het is misschien niet voor puristen, maar wel volledig zijn eigen stijl.





Onder de kap ligt een 1.8 viercilinder turbo, die in deze auto is getuned naar ongeveer 305 pk en 400 Nm. Op een gewicht van zo’n 1100 kilo zorgt dat voor serieuze prestaties en vooral veel rijplezier.





