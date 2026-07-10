Audi Q6 of tienduizenden euro's meer voor de Porsche Macan?

De Audi Q6 e-tron en Porsche Macan Electric delen hetzelfde PPE-platform van de Volkswagen Group. De techniek is dus grotendeels gelijk, maar rechtvaardigt de Porsche een meerprijs van tienduizenden euro's? Dat zoeken we uit.



Op papier lijken de verschillen klein, maar in de praktijk zijn ze groter dan je denkt. De Audi Q6 is de comfortabelere keuze en bovendien flink goedkoper. De instapversie is al snel zo'n €25.000 voordeliger dan een vergelijkbare Macan. Daar staat tegenover dat de Porsche standaard een grotere accu heeft, verder komt op een volle lading en nét wat sneller kan snelladen. Vooral als je vaak lange afstanden rijdt, merk je dat verschil.



Het grootste onderscheid zit echter in de manier waarop ze rijden. De Macan voelt vanaf de eerste bocht als een echte Porsche. Directe besturing, een sportiever onderstel en veel meer betrokkenheid achter het stuur. De Audi Q6 doet eigenlijk precies wat Audi altijd goed doet: comfortabel, stil en ontspannen kilometers maken. Minder spannend, maar wel ontzettend prettig.



Dus welke zou jij kiezen?

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