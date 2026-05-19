Skoda Epiq: nieuwe verkooptopper is hier (inclusief Nederlandse prijs)

De Skoda Elroq was vorig jaar de bestverkochte auto van Nederland, dus dat belooft veel goeds voor de Epiq. Die is namelijk kleiner en dus goedkoper. Vandaag maken we kennis met Skoda’s nieuwe instapper!

De Skoda Epiq is in feite het hoge broertje van de Volkswagen ID. Polo en de Cupra Raval. Of beter gezegd: het is het broertje van de ID. Cross. Dat is namelijk een hoge ID. Polo, maar die auto moet nog onthuld worden. Het komt er in ieder geval op neer dat de Epiq een B-segment crossover is. Als dat niet concreet genoeg is voor je: de auto is 4.171 centimeter lang, 1.798 centimeter breed en 1.581 centimeter hoog.

Nieuwe designtaal

De Epiq is de eerste Skoda die geheel ontworpen is volgens de nieuwe designtaal. Die heet Modern Solid, maar dat mag je meteen weer vergeten. De neus kennen we al van de Elroq en de vernieuwde Enyaq, maar bij de Epiq is de nieuwe designtaal van voor tot achter doorgevoerd. Wat vooral opvalt zijn de T-vormige achterlichten en de massieve C-stijl. Ook bijzonder: aan de voorkant zien we een soort Jeep-grille, maar dan lager geplaatst. Het is in ieder geval geen muurbloempje, zoals sommige Skoda’s uit het verleden.

Skoda Epiq: de specs

Hartstikke leuk allemaal, maar de potentiële kopers (en die zijn er heel veel in Nederland) willen natuurlijk de keiharde cijfers weten. Je hebt de keuze uit twee accupakketten. De kleinste accu heeft een capaciteit van 38,5 kWh en levert zo’n 310 kilometer range op. Deze accu ligt in de Epiq 35 (met 116 pk) en de Epiq 40 met 135 pk. Dat zijn toevallig dezelfde waarden als de ID. Polo. Snelladen gaat niet heel hard, met slechts 50 kW.











De topversie is de Skoda Epiq 55. Die heeft een grotere 55 kWh accu, waarmee je 440 kilometer range hebt. Ook heb je meer vermogen, namelijk 211 pk. In alle gevallen heb je één elektromotor, die de voorwielen aandrijft. Snelladen kan in dit geval met 133 kW. Nog een voordeeltje van de Epiq 55: je mag 750 kg trekken in plaats van 500 kg. Nu we het toch over praktische zaken hebben: de bagageruimte bedraagt 475 liter.

Hieronder de verschillende versies op een rij:

Skoda Epiq 35 (38,5 kWh): 115 pk, 310 km range

Skoda Epiq 40 (38,5 kWh): 135 pk, 310 km range

Skoda Epiq 55 (55 kWh): 211 pk, 440 km range

Interieur















Het interieur is qua opzet in grote lijnen hetzelfde als dat van de ID. Polo, maar dan wat minder retro. We zien een centraal schermpje van 13 inch, met daaronder – jawel – een rijtje fysieke knoppen. Die zitten overigens niet in de Cupra Raval, dus vanzelfsprekend is het niet. Ook op het stuur zitten gewoon fysieke knoppen.

Prijs

Wat moet dat kosten? Dat kunnen we ook al meteen vertellen. De Skoda Epiq is er vanaf € 26.990. Daarmee is ‘ie € 2.000 duurder dan de ID. Polo, maar daar krijg je dan ook extra ruimte voor terug. In vergelijking met de ID. Cross is de Epiq € 1.000 goedkoper. En de Skoda Elroq – die dus als warme broodjes verkoopt – kost vanaf € 34.990. Dus de Epiq heeft met dit prijskaartje zeker potentie om een episch succes te worden.

