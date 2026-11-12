Skoda Octavia (NX) 2020-heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Skoda Octavia 2020-heden.

Vandaag in ons occasion aankoopadvies een auto niet spannend is, niet exotisch, maar wel heeeeeeeel veel ruimte voor je geld. We hebben het over de Skoda Octavia van de vierde generatie. Die is er als liftback en als Combi, een ruime station. Die laatste is geliefd in ons land waar steeds meer merken vooral SUV’s aanbieden. Je gezin past er met gemak in, inclusief Golden Retriever, en ook de boodschappen bij de Hornbach en de Ikea slikt ie met gemak in.

De Skoda Octavia is in Nederland een populaire auto. De eerste drie generaties gingen al als warme broodjes over de toonbank, dus de verwachtingen voor de vierde generatie waren ook hooggespannen. In 2020 was het zover. De Octavia (NX) staat op het MQB-Evo platform. Waar binnen de Volkswagen Groep ook auto’s als de Volkswagen Golf en Tiguan, de Audi A3 en de Seat Leon op staan.

Ten opzichte van zijn voorganger heeft de vierde generatie een meer coupé-achtige daklijn (liftback) en een scherper getekend front. De nieuwe generatie was ook wat gegroeid wat voornamelijk ten goede is gekomen aan de beenruimte achterin.

Een ander groot verschil is de digitalisering van het interieur. Waar je in de derde generatie nog een traditionele klokkenwinkel vindt en fysieke knoppen is de vierde generatie voorzien van een groot vrijstaand touchscreen met een stuk minder knoppen. Voor je neus digitale klokken, Virtual Cockpit noemen ze dat bij Skoda.

De Skoda Octavia (NX) doet het onder de motorkap ook anders. De instapper, de 1.0 driecilinder met 115 pk blijft hetzelfde en ook de 1.5 TSI met 150 pk blijft. Daarnaast komen er wel mild hybride versies van deze motoren en er komt voor Nederland een belangrijke plug-in hybride gebaseerd op de 1.4 TSI. Overigens is die inmiddels ook weer uit het aanbod verdwenen. Voor de liefhebber is er ook een amper verkochte versie op aardgas. De RS en de diesels zijn nooit naar Nederland gekomen, maar op andere Europese markten zijn ze wel aangeboden. Vind je dus een vierde generatie Skoda Octavia occasion met een dieselmotor dan is dat een importauto. Hoeft niet erg te zijn, maar wees je ervan bewust.

In 2025 kreeg de auto een facelift. Aan de buitenkant is het bumperwerk aangepast en de grille is veranderd. De koplampen zijn scherper getekend en ook de achterlichten zijn aangepast. Van binnen groeide het infotainmentscherm en de multimedia is nu voorzien van snellere USB-C poorten.

Ook het motoren aanbod is flink ingeperkt. In Nederland is alleen de 1.5 TSI gebleven, al dan niet in mild hybride configuratie.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Skoda Octavia 2020-heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop even door de lijst met Skoda Octavia 2020-heden problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De Skoda Octavia vierde generatie is er als vijfdeurs liftback en als Combi. Beiden erg ruim. De bagageruimte van de eerste slikt 600 liter, de stationwagenvariant nog eens 40 liter meer.

Kijk zeker bij de Combi goed naar de achterklep. Als er elektrische bediening aanwezig is, dan die zeker nalopen op een goed werking. Ook de staat van de laadvloer is een puntje. Bij een auto als deze heb je namelijk het risico dat de auto gebruikt is waar hij voor is bedoeld: spullen vervoeren.

Als je in de bagageruimte kijkt, controleer dan ook meteen even op vocht. We komen dit her en der tegen, vocht in de laadruimte. Ook even onder de laadvloer kijken he? Water loopt naar het laagste punt.

Loop de buitenkant even goed langs. De Skoda Octavia is een auto die vaak als kilometervreter ingezet is. Vrij van steenslag zal hij vast niet zijn, maar kijk of het niet te gek is. Check de velgen op stoeprandschade en kijk of de LED koplampen allemaal volledig werken. Werkt het niet goed, dan is het een kwestie van de hele unit vervangen en dat is geen goedkoop onderdeel. Een originele LED koplamp kan zomaar 1.200 euro kosten. En dan moet ie er nog in…

Het interieur dan. De stoelen worden wisselend ervaren. Wellicht ook afhankelijk vanuit welke auto je komt. Check ook op beschadigingen, zeker bij hogere kilometerstanden. Is er elektrische stoelverstelling of stoelverwarming aanwezig, test dat dan uit bij de proefrit.

Onderstel

Het onderstel zijn de meningen wat over verdeeld. Over het algemeen wordt de auto als comfortabel omschreven. De auto is er optioneel ook met een adaptief onderstel. Heeft jouw Skoda Octavia occasion zo’n adaptief onderstel, check dan de verschillende instellingen tijdens je proefrit goed.

Door die zachte afstemming van het onderstel is de vering soepel en absorbeert de auto drempels en klinkerwegen met gemak. Maar hier zit ook het meningsverschil. Door die zachte afstelling kan de auto ook gaan deinen. Een gebruiker omschrijft het online als volgt: Als je over een drempel gaat krijgt de achterbank een klap en deint de auto na. Test uit hoe je het zelf ervaart.

Als je dan toch over die drempels aan het heenrijden bent, luister dan ook even naar eventuele bijgeluiden. We komen occasions tegen met hoge kilometerstanden en dan wil je weten wat zo’n auto (en dus zijn ophanging) allemaal te verduren heeft gehad. Let op trillingen in het stuur en leg je oor dus goed te luisteren.

Aandrijflijn

De Skoda Octavia is er met de automatische DSG bak van de Volkswagen Groep. In de Octavia komen we de melding tegen dat er op het scherm blijft staan: wagen alleen in positie P verlaten. De auto rijdt dan wel gewoon, maar je moet naar de garage om je automaat te laten fixen.

Over de DSG bak in de Octavia lezen we klachten van gebruikers dat hij erg snel schakelt. Bijvoorbeeld al bij 6 kilometer per uur naar het tweede verzet. Vast heel zuinig, maar wel erg weinig pit voor een automaat. Er bestaat een update voor, daarna schakelt de bak wat later en zit er voldoende pit in de auto.

Een DSG bak moet soepel aangrijpen, zowel bij wegrijden als bij langzaam manoeuvreren. Let op schokken, aarzelen of een duidelijk voelbare overgang tussen de eerste versnellingen. Bij een auto met veel stads- en filekilometers is de koppeling iets om extra goed te beoordelen.

Elektronica

Zoals gezegd is alles in de vierde generatie van de Skoda Octavia digitaal geworden. Dan kan dus ook allemaal storingen geven. Zo valt het centrale scherm nog wel eens uit. Hou de aan en uit knop van het infotainment systeem minimaal vijftien seconden ingedrukt en alles zou moeten herstarten. Gebeurd dit nu vaker? Dan is er waarschijnlijk meer aan de hand en moet je naar je garage.

Zonder dat scherm is er een heleboel niet te bedienen, want minder fysieke knoppen, dus check de werking van alle elektronica bij de proefrit met je Skoda Octavia occasion goed. En, zoals we altijd zeggen in deze aankoopadviezen, koppel je telefoon aan de auto tijdens de testrit om te kijken of het systeem goed praat met jouw telefoon. Probeer alle USB aansluitingen uit.

Over het algemeen waren er veel klachten over het infotainmentsysteem in het begin. Het was ook een aardige stap om bijna alles naar dat scherm te verhuizen. Veel storingen en bugs. Die zouden met software updates inmiddels allemaal wel zo’n beetje verholpen moeten zijn, maar check of de laatste versie geïnstalleerd is in jouw Skoda Octavia occasion.

Een ander storingsgevoelig punt wat we tegenkomen heeft betrekking op de lane departure warning en de adaptieve cruise control. De elektronica in het stuurwiel is de oorzaak en moet dan vervangen worden. Test die systemen dus tijdens de proefrit goed uit!

Een andere ergernis van gebruikers zijn de sliders van het volume. Een bekende ergernis bij auto’s uit de Volkswagen groep. Gelukkig kun je het volume ook bedienen vanaf je stuur.

Motoren

Motorisch dan. Kijken we eerst even naar de 1.0 driecilinder. Een euvel dat we online tegenkomen is dat de motor wel stationair draait, maar slecht reageert op het gaspedaal. Op het dashboard brand dan ook het motorlampje. Het probleem zit dan in de elektronica van het gasklephuis. Die zal vervangen moeten worden.

Bij de 1.5 TSI viercilinder kan het gebeuren dat de trekkracht van de motor opeens wegvalt. Dat gaat dan gepaard met een vreemd geluid van onder de motorkap. Grote kans dat de slang tussen de intercooler en de inlaat los is. Die moet weer vastgezet en het probleem is dan opgelost.

De 1.5 TSI wil nog wel eens schokken bij een koude start of onrustig zijn in de toeren. Let op of de 1.5 benzinemotor wat aarzelend reageert bij het wegrijden als de motor koud is. 'Kangarooang' (schommelend toerental) is een veelvoorkomend probleem, maar kan worden verholpen met een software-update.

Ga je voor de plug-in hybride, doorloop dan even een laadsessie tijdens de proefrit. Je hoeft hem niet helemaal op te laden, maar met het aansluiten, starten en stoppen van een sessie zie je meteen of alles werkt en of de kabel er bij zit. Wil je weten wat de staat van de batterij is, laat hem dan testen.

TSI motoren lussen nog wel eens een slokje olie, al is dat wel beter geworden.Over olieverbruik gesproken. Verbruikt die 1.4 TSI van de phev nu wel erg veel olie? Waarschijnlijk is er dan nog iets anders mis. Het oliewaarschuwingslampje zal dan ook gaan branden. Oorzaak kan dan een defecte inlaatslang van de turbocompressor zijn. Eenvoudig te vervangen samen met de pakking.

De TSI motoren hebben net zoals bijna alle direct ingespoten motoren last van koolstof afzetting in het inlaattraject. Premium brandstof tanken lost het op en/of voorkomt het.

Diesels stonden in Nederland niet op de prijslijst, maar worden wel als importauto’s aangeboden. Niet superveel, maar zoek je er toch eentje, let dan op de diesel partikel filter, de EGR klep en AdBlue.

Nog even iets over het verbruik, dat vinden jullie altijd fijn. Die driecilinder motor is klein maar fijn zou je zeggen. Wij vinden hem voor de auto vooral klein. Hij mag nog tot 1.300 kilogram trekken, maar de 1.5 (max trekgewicht 1.500 kg) is wel echt de allrounder in het aanbod. Wellicht dat die 1.5 momenteel nog de enige op de prijslijst in momenteel. Die 1.5 viercilinder heeft cilinderuitschakeling. Dat betekent dat als er minder van de motor gevraagd wordt er twee van de vier cilinders worden uitgeschakeld. Dat merk je terug in het verbruik. Een score van 1 op 20 is goed haalbaar, zo lezen we online.

Laatste opmerking. Check even dat trekgewicht op het kenteken als dat belangrijk voor je is. We lezen dat daar nog wel eens gekke dingen tussen zitten.

Benzine

1.0 TSI driecilinder, 110 pk (tot 2024)

1.0 e-TEC driecilnder mild hybrid, 110 pk (tot 2024)

1.5 TSI viercilinder, 115 pk (vanaf 2024)

1.5 TSI e-TEC viercilinder mild hybrid, 115 pk (vanaf 2024)

1.5 TSI e-TEC viercilinder mild hybrid, 150 pk (vanaf 2021)

2.0 TSI viercilinder, 190 pk (origineel niet in Nederland geleverd)

2.0 TSI RS viercilinder 245/265 pk (origineel niet in Nederland geleverd)

Aardgas

1.5 TSI G-TEC viercilinder, 131 pk (tot 2022)

Plug-in hybride

Octavia iV 1.4 TSI viercilinder, 204 pk (tot 2024)

Octavia iV RS 1.4 TSI viercilinder, 245 pk (2021-2022)

Diesel

2.0 TDI viercilinder 116 pk (origineel niet in Nederland geleverd)

2.0 TDI viercilinder 150 pk (origineel niet in Nederland geleverd)

2.0 TDI viercilinder 200 pk (origineel niet in Nederland geleverd)

Aanbod Skoda Octavia 2020-heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Skoda Octavia 2020-heden is er te vinden. Op dit moment worden er op Marktplaats 524 stuks aangeboden. Maar liefst 464 stuks zijn een stationwagen, of combi zoals Skoda het noemt. Slechts één exemplaar is op aardgas. De helft heeft een mild-hybride of plug-in hybride aandrijving.

De goedkoopste Skoda Octavia occasion is een exemplaar uit 2021. Het is een liftback en is voorzien van de 150 pk sterke 1.5 TSI motor. Die draait al 295 duizend kilometer mee. De vraagprijs is 9.846 euro. De duurste is een Octavia Combi uit 2026. Voorzien van een DSG automaat en 150 pk sterke 1.5 TSI motor met een mild hybride configuratie. Slechts 12 duizend kilometer op de teller en voor 52.900 euro is de auto voor jou.

Voor het totale aanbod van de Skoda Octavia 2020-heden kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een 110 pk sterke Skoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition uit 2022. Die mochten we lenen bij Vakgarage van der Burg in Zoetermeer.