Skoda Peaq: 640 km bereik en zeven zitplaatsen

De Skoda Peaq is de nieuwe elektrische zevenzitter voor gezinnen die vooral ruimte willen, maar geen enorme bestelbus op wielen. Met een lengte van 4,87 meter blijft hij relatief handzaam, terwijl zelfs Wouter op de derde zitrij past. Met alle zeven stoelen overeind resteert 299 liter bagageruimte; klap je de achterste stoelen neer, dan ontstaat bijna 900 liter. Ook is er een frunk voor laadkabels en de bagagerollo.



Er komen drie aandrijflijnen. De Peaq 60 heeft 204 pk, achterwielaandrijving en ongeveer 450 kilometer bereik. Interessanter is de Peaq 90 met een 91 kWh-accu, 286 pk en meer dan 640 kilometer WLTP. De vierwielaangedreven 90X levert 299 pk, komt ongeveer 601 kilometer ver en mag 2.000 kilo trekken. Daarmee is hij geschikt voor een flinke caravan, boot of trailer.



Binnenin doet Skoda waar het goed in is. Je krijgt slimme opbergmogelijkheden, magnetische draadloze telefoonladers, een groter bestuurdersdisplay en een 15-inch infotainmentscherm met Android Automotive. Niet alle slimme details spreken meteen voor zich, maar praktisch is het allemaal wel.



Onderweg voelt de Peaq vooral comfortabel, stil en vertrouwenwekkend. Het is geen sportieve EV, maar sturen en remmen voelen natuurlijker aan dan bij veel Chinese concurrenten. Na drie uur rijden stap je bovendien nog ontspannen uit.



De prijzen beginnen rond 50.000 euro. De Peaq 90 kost ongeveer 55.000 euro en lijkt de verstandigste keuze. Voor de 90X vraagt Skoda circa 63.000 euro. Veel geld, maar ook bijzonder veel elektrische gezinsauto. Zeker wanneer je regelmatig zeven zitplaatsen, veel bereik en serieus trekgewicht nodig hebt.



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