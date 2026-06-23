De elektrische Peaq is de grootste Skoda en heeft 7 zitplaatsen

Skoda heeft een nieuwe elektrische SUV onthuld en die moet voor veel gezinnen wel eens dé ideale leaseauto kunnen worden. Maak kennis met de Skoda Peaq: een bijna 4,90 meter lange zevenzitter die boven de Enyaq wordt gepositioneerd en het elektrische alternatief voor de Kodiaq moet worden.



Het eerste wat opvalt is het formaat. Met plek voor zeven personen, een wielbasis van bijna drie meter en als vijfzitter zelfs 935 liter bagageruimte mikt Skoda duidelijk op gezinnen die ruimte belangrijker vinden dan een sportieve uitstraling.



Toch is er veel aandacht besteed aan het design. De nieuwe Modern Solid-designtaal zien we inmiddels op meer Skoda's terug, maar bij de Peaq draait alles om efficiëntie. Actieve aerodynamica, verzonken deurgrepen, slimme luchtgeleiding en een gestroomlijnde carrosserie moeten helpen om zoveel mogelijk kilometers uit een acculading te halen.



Er komen drie varianten. De basisversie krijgt 204 pk en een 63 kWh accupakket, terwijl de grotere 90 en 90X beschikken over een 91 kWh batterij en tot 299 pk. Skoda mikt op meer dan 600 kilometer actieradius voor de krachtigere uitvoeringen.



Binnenin doet Skoda waar Skoda goed in is: praktische oplossingen bedenken. Slimme opbergvakken, fysieke klimaatknoppen, een enorm panoramadak en zelfs dubbele MagSafe-laders. De prijzen van de Skoda Peaq zijn nog niet bekend.

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