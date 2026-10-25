Slechts 999 stuks, de Ford Puma ST Gold Edition van Remi #MijnAuto

Deze Ford Puma ST Gold Edition is precies het soort auto dat op papier een compromis lijkt, maar onderweg veel leuker blijkt dan verwacht. Wereldwijd zijn er 999 gebouwd en slechts tien kwamen naar Nederland. Eigenaar Remy zocht daarom heel bewust naar deze uitvoering en importeerde dit exemplaar uit 2022.

De Puma ST heeft de bekende driecilinder uit de Fiesta ST. Goed voor 200 pk en 320 Nm, gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak. Een sperdifferentieel helpt de voorwielen om het vermogen kwijt te kunnen. Daarmee sprint de Puma in ongeveer 6,3 seconden naar 100 km/u.



Remy wilde na zijn Peugeot 2008 een hogere auto voor het gezin, maar dan wel eentje met karakter. Alternatieven als een SQ2 of Cupra Ateca bestaan, maar missen precies die handbak en het lichtvoetige gevoel. De Puma zit hoger dan een Fiesta ST, maar stuurt nog altijd direct, schakelt lekker en voelt alsof hij vanaf het begin als sportieve auto is ontwikkeld. Niet als gewone crossover met achteraf een paar rode badges.



Geef je ook op voor Mijn Auto door het formulier in te vullen.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws