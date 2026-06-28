Tesla Model 3 Performance van Ruud: 500 pk gezinsauto #MijnAuto

Een Tesla Model 3 Performance zie je tegenwoordig overal. Maar hoe bevalt zo'n auto nou écht als je hem dagelijks rijdt? In deze aflevering van Mijn Auto vertelt eigenaar Ruud waarom hij na een Jaguar I-Pace overstapte naar Tesla — en waarom hij daar voorlopig geen spijt van heeft.



De aanleiding was eigenlijk heel simpel. De I-Pace reed fantastisch, maar na het aflopen van de garantie begonnen de kosten op de loer te liggen. Bovendien viel het laden en de actieradius in de praktijk tegen. De zoektocht naar een nieuwe EV bracht hem uiteindelijk bij de vernieuwde Tesla Model 3 Performance. Blind gekocht, zonder proefrit. Best een gok.



Wat hij ervoor terugkreeg? Een gezinsauto met bijna 500 pk, een indrukwekkend laadnetwerk en prestaties waar menig sportwagen moeite mee heeft. Even een gaatje vinden op de snelweg of iemand voorbij? Geen probleem. De acceleratie blijft iedere keer indrukwekkend.



Toch is niet alles perfect. Het minimalistische interieur zorgt voor discussie. Vrijwel alles zit verstopt in het centrale scherm en fysieke knoppen zijn schaars. Zelfs de eigenaar geeft toe dat sommige functies onnodig ingewikkeld zijn geworden. Dit en meer in deze aflevering van Mijn Auto!

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