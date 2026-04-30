Van deze Volkswagens heb jij nog nooit gehoord! #AutoChina2026

Welkom bij Auto China 2026 — en geloof me: dit is geen normale autoshow. Met meer dan 1400 auto’s, 180 premières en 17 gigantische hallen is dit letterlijk niet in één video te vatten. Daarom: dit is deel 1 van vier.



In deze aflevering nemen we je mee langs de eerste indrukken — en die zijn meteen heftig. China is niet meer “in opkomst”, ze domineren gewoon. Overal zie je nieuwe merken, bizarre modellen en technologie waar Europa nog van moet bijkomen.



Wat opvalt? Groot. Alles is groot. Auto’s van 5 meter plus, compleet ingericht als rijdende lounges met schermen, relaxstoelen en entertainment. Waarom? Omdat je in China soms uren in de file staat — en dan wil je comfortabel zitten.



Ook Europese merken zijn hier, maar spelen duidelijk een andere game. Volkswagen komt met China-only modellen en werkt samen met lokale partijen om bij te blijven. Elektrisch is belangrijk, maar plug-in hybrides en range extenders blijven hier net zo relevant.



En dan hebben we het nog niet eens gehad over de écht bizarre dingen: hidden features, gadgets en concepten die je niet zag aankomen.