Van Golf GTE naar Porsche Macan GTS #MijnAuto

In deze aflevering van Mijn Auto maken we kennis met Danny en zijn Porsche Macan GTS. En zoals altijd bij Porsche geldt: GTS is eigenlijk precies de sweet spot. Sportief, luxe en vooral lekker rijden.





Danny was helemaal niet specifiek op zoek naar een Macan. Hij reed eerst een Golf GTE, keek nog naar een T-Roc R en zelfs een Tiguan R, maar dat voelde allemaal net niet bijzonder genoeg. Totdat deze Macan GTS ineens voorbij kwam – en toen was het snel geregeld.



Wat deze auto extra leuk maakt: hij is niet standaard. De GTS levert origineel 360 pk, maar deze zit rond de 400 pk, mede dankzij een aangepaste uitlaat. En dat hoor je. Het is nog een pre-OPF auto, dus hij klinkt gewoon zoals je wil dat een Porsche klinkt: rauw, vol en lekker aanwezig.

