Vergeet de M3 Touring, dit is de Audi RS5 Avant

De Audi RS5 Avant is hier. Als dikke plug-in hybride. En dat maakt deze RS ineens een stuk interessanter, vooral in Nederland.





Onder de motorkap ligt nog steeds een dikke 2.9 V6, maar nu gecombineerd met een elektromotor en een accupakket van zo’n 25 kWh. Daarmee kun je tot ongeveer 83 km elektrisch rijden. Niet wereldschokkend, maar wel genoeg om veel ritjes stil en zuinig te doen.



En het belangrijkste: minder belasting. Daardoor wordt deze RS5 ineens een “ramdeal” — zeker vergeleken met eerdere RS-modellen.



Qua looks zit het natuurlijk helemaal goed. Breder, lager en agressiever dan ooit, met 9 cm bredere spatborden, dikke RS-uitlaten en een uitgesproken stance. De OLED-achterlichten met speciale lichtsignaturen maken het helemaal af.



Ook voorin zie je een scherper design met een plattere singleframe grille en agressieve luchtinlaten. Alles schreeuwt: dit is geen gewone A5, dit is een RS.