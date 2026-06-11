Volkswagen (e)Up! 2011-2023 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Volkswagen (e)Up! 2011-2023.

Vandaag in ons occasionaankoopadvies een auto die in de loop der jaren een soort stilzwijgend succes werd: de Volkswagen Up!. Geen auto om over op te scheppen, geen auto die de aandacht trekt, maar wel een die gewoon zijn werk doet en dat ook na jaren blijft doen. De Up! is twaalf jaar op de markt geweest en heeft in die tijd bewezen dat simpel soms gewoon beter is. Er is maar één generatie, natuurlijk wel een facelift hier en daar, en je kunt kiezen voor benzine, aardgas en volledig elektrisch als aandrijflijn.

Volkswagen had de Up!, maar binnen de groep was er ook nog de Škoda Citigo en de Seat Mii. Dus je kunt nog wat breder kijken dan alleen de Up! In de basis zijn die auto’s natuurlijk zeer verwant aan elkaar.

Kleine auto’s zijn altijd een lastig segment voor automerken. Het zogenaamde A-segment heeft namelijk als eis dat de prijs erg laag is. Anders is een B-segment auto veel interessanter natuurlijk. Tegelijkertijd moeten de A-segment auto’s voldoen aan alle eisen die gesteld worden door de overheid en consument. Dat is dan ook meteen de reden dat de meeste echt kleine auto’s inmiddels van de markt zijn verdwenen. En net nu in deze dure en onzekere tijden zo’n klein autootje heel interessant kan zijn.

De Up is een heel erg simpele auto, wat de lage prijs verklaart. Dat wil niet zeggen dat 'ie niet volwassen is. De zitpositie is uit de kunst, ook voor grotere personen. De rijeigenschappen zijn dik in orde voor een auto in dit segment.

Qua motoren zijn is er keuze uit driecilinders op benzine. De instapper heeft 60 pk, de duurdere versie 75 pk. Dat is puur softwarematig, je kan de resterende pk’s er zo bij chippen. Er is keuze uit een drie- of vijfdeurs hatchback. De driedeurs heeft een omhooglopende lijn bij de C-stijl die de Citigo en Mii niet hebben. In 2014 verschijnt de eerste elektrische Up, de e-Up. Die is nog vrij hopeloos met een range van 133 km. Later komt er nog een 90 pk versie en natuurlijk de 115 pk sterke GTI. Ook een versie op aardgas is leverbaar geweest, de Ecofuel.

In 2016 krijgt de Up een facelift. Qua uiterlijk doet Volkswagen het voorzichtig. Het is een populair model, daar veranderen fabrikanten niet al te veel aan. De koplampen, bumpers, wielen, kleuren en koplampen zijn afwijkend. In een Up! met de facelift wordt de driedeurs wel bijna afgedankt. Alleen de basis-versie (de 1.0 met 60 pk in ‘Take Up’-uitvoering) is een driedeurs. De elektrische Up! blijft, maar nog altijd met het kleine accupakket. Pas in 2019 komt er een e-Up! met een bruikbare actieradius van 260 kilometer.

De Volkswagen Up! overleeft de Seat Mii en Škoda Citigo, die beide in 2021 uit productie gaan. In Nederland is de Up leverbaar in een paar uitvoeringen. Het nadeel is dat de auto dankzij diverse belastingen telkens duurder wordt. De instapper kost in 2022 namelijk 18 mille, de GTI kost 25 mille. Dat zijn zeer stevige prijzen. Vanwege de strenge milieueisen, is het niet echt meer mogelijk om goedkope auto’s te produceren, waardoor automerken het A-segment verlaten.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Volkswagen (e)Up! 2011-2023 wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop voor de aanschaf even door de lijst met Volkswagen (e)Up! 2011-2023 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Tot 2020 was de Up er zowel als driedeurs en vijfdeurs. Na 2020 alleen nog maar als vijfdeurs. Zoals zoveel merken is er afscheid genomen van de driedeurs variant. Na 2016 was er nog maar zeer beperkt keus qua motoren voor de driedeurs. De 60 pk instapper en de GTI. De e-Up is er alleen als vijfdeurs.

Let bij aankoop van ee Volkswagen (e-)Up! occasion op waterlekkage in het interieur, met name via de afdichting van het derde remlicht in de achterklep. Controleer de vloer en de kofferbakbodem op vochtvlekken of schimmelgeur.

Een loszittend hitteschild bij het schutbord is een bekende bron van een irritant rammelend geluid. Niet ernstig, maar vervelend. Controleer ook de afwateringsgaten onder de bumpers en rondom het dashboard; verstopte gaatjes kunnen bij flink regenweer alsnog voor vochtproblemen zorgen.

Onderstel

Het onderstel van de Up is eenvoudig: MacPherson veerpoten voor, torsiestaaf achter. Geen spectaculaire technologie, maar ook niets dat voor verrassingen zorgt. De rijhoogte is voor een stadsautootje aan de hoge kant, wat de wegligging bij hoge snelheid licht doet aanvoelen. Probeer dat even uit.

Piepende voorremmen worden online als aandachtspunt genoemd, en met name bij exemplaren die veel korte stukjes rijden kan roestvorming op de schijven een rol spelen. Niet gevaarlijk, maar irritant. Een stevige proefrit waarbij de remmen goed warm worden is de snelste manier om te zien of het om oppervlakkige roest of een structureel probleem gaat.

Sporingsproblemen zijn ook een terugkerend punt, met name na een tik tegen een stoeprand of na een grote stadsput. Laat de uitlijning controleren als je twijfelt, want een scheef rijdende Up vreet banden.

Let even op als je voor een exemplaar gaat met 17 inch wielen. We komen veel klachten online tegen van mensen die de wielen wel tof vinden, maar dat de auto door de grootte van de wielen gewoon oncomfortabel wordt.

Aandrijflijn

De Up met benzinemotor is standaard voorzien van een handbak. Zeker de oudere exemplaren hebben soms nog wel eens moete met het inschakelen in de achteruit. Heb je een vroege Volkswagen Up occasion op het oog let daar dan op.

Er is ook een automaat beschikbaar. Een ASG automaat is een gerobotiseerde handbak. Als je bijvoorbeeld een DSG gewend bent gaat deze bak je tegenvallen, want hij schakelt gewoon net wat minder soepel. Persoonlijk vind ik een gerobotiseerde handbak helemaal niks, maar probeer het gewoon even uit tijdens de proefrit.

De e-Up heeft natuurlijk een elektromotor die de voorwielen aandrijft. Er is geen versnellingsbak in de traditionele zin: de motor koppelt direct aan de as. Dat maakt de aandrijflijn in principe erg betrouwbaar, er zijn simpelweg minder bewegende delen dan bij een verbrandingsmotor.

Elektronica

De eerste exemplaren hadden alleen een radio als je die bijbestelde. Anders had je zo’n ouderwets gat in het dashboard. Later kwam er ook infotainment beschikbaar.

Even beginnen bij dat scherm. De vroege exemplaren hebben problemen met de navigatie. Loopt vaak vast en daar lezen we veel klachten over. Wordt wel beter bij jongere auto’s. Apple CarPlay en Android Auto was als optie na de facelift van 2016 wel beschikbaar. Goed checken of de auto het aan boord heeft dus. En anders een after market oplossing. Die zijn er in overvloed.

Heb je een exemplaar met een ouderwetse radio, dan wordt er veel geklaagd over slechte radio-ontvangst. Ook hier is waarschijnlijk een after market oplossing het beste, want de oudere auto’s zijn gewoon achterhaald.

Motoren

Bij de 1.0 liter motoren is bekend dat de gasklep nog wel eens kapot wil gaan. De motor draait dan onregelmatig stationair of de motor valt gewoon helemaal uit. De auto reageert traag op het gas en uiteindelijk zal hij ook een foutcode geven. Reinigen lost het euvel soms op, maar vaak is vervanging nodig.

Een ander dingetje wat we tegenkomen zijn uitvallende bobines. Doet een bobine het niet meer houdt de auto nog maar twee cilinders over… Niet mee doorrijden natuurlijk.

De 1.0 TSI met 90 pk en de GTI-versie met 115 pk zijn de interessantere keuzes als je iets meer wil. De TSI-motor is betrouwbaar en heeft geen bekende structurele problemen. Bij hoge kilometerstanden kan koolstofaanslag op de inlaatkleppen een rol spelen, wat bij directe injectie een bekend fenomeen is. Verder gewoon goed onderhoud en op tijd de olie verversen.

Nou is het natuurlijk altijd goed om bij elke occasion die je op het oog hebt de onderhoudshistorie te checken. Zeker ook bij de Up!. We komen best wat auto’s tegen met hoge kilometerstanden, maar dan wil je wel weten of dat allemaal netjes onderhouden is natuurlijk. Check ook de vervanging van de distributieriem bijvoorbeeld. Redelijk betrouwbare motoren als we zo de kilometerstanden zien.

We komen online meldingen tegen van vervuilde nokkenassensoren. Hierdoor kan de auto stilvallen, maar het schoonmaken van de sensor lost dit probleem op. Relatief makkelijk op te lossen dus. Komt vaak voor bij Up’s die alleen kleine stukjes rijden. Een lage kilometerstand is dus niet altijd een pre.

Deze is voor na het stoppen. De koelfan blijft soms draaien, ook als de auto stilstaat. Dit kan de accu leegtrekken. Niet meteen weglopen dus na het terugbrengen van de auto na de testrit. Vervangen van de module is helaas noodzakelijk in dit geval, dat wil je de verkoper laten betalen uiteraard.

Nog even over de EcoFuel, die op aardgas (CNG) rijdt met een kleine reserve van 10 liter benzine. Een niche binnen een niche, maar technisch interessant. De benzinemotor is omgebouwd voor gasverbranding en levert op CNG 68 pk. Controleer bij een EcoFuel-exemplaar altijd of de gastank nog goedgekeurd is, die hebben een beperkte levensduur.

De topsnelheid van de e-Up bedraagt 130 km per uur en is elektronisch begrensd. De sprint van 0 naar 100 duurt officieel 11,9 seconden, maar het koppel is direct beschikbaar waardoor de auto in de stad vlot aanvoelt.

De Volkswagen e-Up! laadt via een Type 2-aansluiting met maximaal 7,2 kW wisselstroom. Daarmee is de grote accu in zo’n vijf en een half uur van leeg naar vol. Aan een gewoon huishoudstopcontact duurt dat bijna 17 uur. De kleine accu moet je maar gewoon overslaan. Met een WLTP van 133 kilometer is dat eigenlijk gewoon zonde van je geld. Tenzij je alleen maar naar de snackbar op de hoek wil met de auto natuurlijk.

CCS-snelladen (gelijkstroom) was bij de grote accu een betaalde optie. Het maximale snellaadvermogen bedraagt 37 kW, waarmee de accu van 10% naar 80% in ongeveer een uur zit. Niet indrukwekkend snel naar huidige maatstaven, maar voor een stadsauto acceptabel. Controleer bij aankoop of het exemplaar daadwerkelijk de CCS-optie heeft – niet iedere e-Up heeft het.

Benzine

1.0 MPI driecilinder 60 pk (tot 2020)

1.0 MPI driecilinder 65 pk (vanaf 2020)

1.0 MPI driecilinder 75 pk (tot 2019)

1.0 TSI driecilinder 90 pk (2016 – 2018)

1.0 TSI GTI driecilinder 115 pk (vanaf 2018)

Elektrisch

e-Up 82 pk actieradius 133 km WLTP (2014 – 2019)

e-Up 83 pk actieradius 260 km WLTP (2019 - 2022)

Aardgas

1.0 MPI driecilinder 68 pk (tot 2020)

Aanbod Volkswagen (e)Up! 2011-2023 op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Volkswagen (e)Up! 2011-2023 is er te vinden.

Op moment van schrijven zijn er zo’n 1.555 exemplaren van de Volkswagen (e)Up! 2011-2023 op Marktplaats.nl te vinden. Daarvan zijn er 14 stuks op aardgas en 67 stuks volledig elektrisch.

Dat begint bij een exemplaar uit 2013. De 60 pk driecilinder heeft al 311 duizend kilometer te verstouwen gekregen. Voorzien van airco en voor 1.888 euro is ie van jou. De duurste is een 1.0 TSI GTI uit 2022. 56 duizend kilometer ervaring en voor 20.895 euro is ie van jou. Ter referentie, de nieuwprijs van de GTI was in 2022 zo’n 24.770 euro. Weinig afschrijving dus.

Voor het totale aanbod van de Volkswagen (e)Up! 2011-2023 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een 60 pk sterke Volkswagen Up! 1.0 MPI die we mochten lenen bij Autobedrijf Vossestein in Nieuwer ter Aa.