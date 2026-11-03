Volkswagen ID.4 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Volkswagen ID.4 2020-heden.

Als we deze video opnemen is net de Volkswagen ID.Tiguan onthuld. De opvolger van de occasion die we vandaag in onze occasionvideo hebben. Het merk heeft terecht bedacht dat het beter is om weer gewoon modelnamen te gaan gebruiken. Maar toen Volkswagen begon met elektrische auto’s die er alleen als elektrische auto zouden komen, hadden ze bedacht dat je beter helemaal opnieuw kunt beginnen. Dat begon met de ID.3 die de nieuwe Golf moest worden.

In 2017 zagen we het eerste teken van leven van de ID.4, in de vorm van de ID. Crozz concept. De auto maakte zijn debuut op de Shanghai Motor Show. Een ‘vierdeurs SUV coupé’ voor de oudere jongere met een dynamische levensstijl. De ID. Crozz werd gevolgd door de ID. Crozz II, die op de IAA in Frankfurt debuteerde.

Het productiemodel wordt uiteindelijk ID.4 gedoopt. De basis voor de ID.4 is in principe hetzelfde MEB-platform als dat van de ID.3. Dit is een compleet elektrisch platform (Modularer E-Antriebs Baukasten). Er zijn twee soorten van het MEB-platform. Eentje voor personenwagens en eentje voor bedrijfswagens, geschikt voor een hoog laadvolume. Dat wil overigens niet zeggen dat het MEB-platform exact gelijk is voor elke auto. De M van Modulair betekent dat het qua breedte, lengte en wielbasis aangepast kan worden.

Over afmetingen gesproken: de ID.4 is 4,59 meter lang, 1,85 meter breed en 1,63 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,77 meter. Het voordeel van een elektrische auto is dat de ontwerpers veel meer ruimte hebben om mee te werken. Dus de ID.4 is een enorm ruime auto, ondanks het feit dat ‘ie nauwelijks groter is dan een Tiguan.

De ID.4 gaat in oktober van 2020 in productie. Het was nog eventjes hopen op een lading exemplaren die voor de jaarwisseling zouden arriveren. Elk jaar werden de bijtellingsvoorwaarden aangepast en in principe kon je toen beter een auto in december scoren dan een maand later. Volkswagen weet uiteindelijk dik 2.400 exemplaren in het eerste jaar te slijten. Om zo snel te kunnen leveren, zijn er maar twee modellen waaruit de klant kan kiezen, de 1st en de 1st Max.

In 2021 komt het ’echte’ ID.4-programma. Er zijn twee accupakketten en vier motoropties. De eerste is de ID.4 met 148 pk motor en 52 kWh-batterij. Een snelle auto is het niet. Deze versie heeft 10,9 seconden nodig om van 0 naar 100 km/u te sprinten en een (begrensde) topsnelheid van 160 km/u. Op een volle accu haalt deze uitvoering 344 km. Die actieradius staat ook genoteerd voor de versie met 170 pk en 310 Nm. Deze is wel een stukje vlotter: 9 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid is identiek.

Dan is er ook een Volkswagen ID.4 met 77 kWh-accupakket. Deze krijg automatisch van Volkswagen een 204 pk en 310 Nm sterke elektromotor mee. Qua prestaties is de ID.4 met 204 pk nauwelijks sneller: 8,5 seconden naar de 100 km/u. Dat accupakket weegt dik 150 kilogram extra. Ook hier is de topsnelheid begrensd op 160 km/u. Al deze ID.4’s hebben de elektromotor op de achteras en dus achterwielaandrijving.

Vierwielaandrijving is mogelijk op het sportieve topmodel, de ID.4 GTX. GTX is een badge die Volkswagen vroeger gebruikte voor snellere uitvoeringen en heeft afgestoft. De sportieve versies met benzinemotor heten GTI, de sportieve versies met dieselmotor heten GTD, de sportieve versies met plug-in hybride-aandrijving krijgen de GTE-badge mee. Met de GTX is er nu er ook een badge voor de sportieve versies met elektrische motoren.

De actieradius voor de ID.4 loopt ongeveer van 360 kilometer tot 560 kilometer volgens de WLTP cyclus. Afhankelijk van de batterij en de uitvoering. Let even op de "Pure" uitvoeringen, die zijn extra kaal uitgevoerd in verband met de toen geldende aanschafsubisidies. Met die "Pure" uitvoering viel de auto precies binnen de grenzen voor de subsidie. Zeker geen enorm kale auto, 18 inch lichtmetalen velgen, touchscreen, airco, adaptieve cruise control, lane assist en parkeersensoren voor en achter zitten er allemaal op, maar wees erop bedacht.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Volkswagen ID.4 2020-heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop even door de lijst met Volkswagen ID.4 2020-heden problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De ID.4 is een ruime vijfdeurs SUV met een relatief lange wielbasis. De carrosserie zelf staat niet bekend om grote structurele problemen, maar controleer bij een occasion uiteraard op parkeerschades, steenslag en beschadigingen aan de kunststof delen. Vooral grote wielen zijn gevoelig voor stoeprandschade.

De afwerking van het interieur is degelijk, maar de gebruikte materialen zijn niet overal zo hoogwaardig als je op basis van de oorspronkelijke nieuwprijs zou verwachten. Kijk bij auto's met een panoramadak goed naar vochtsporen in hemelbekleding en interieur.

De ID.4 is groter dan de ID.3, ondanks dat de wielbasis gelijk is. De ID.4 is echter 32 centimeter langer en dat zie je vooral terug in de bagageruimte. Die is 543 liter en met de banken plat komt de bagageruimte zelfs tot 1.575 liter.

Onderstel

De auto staat op het MEB platform. De elektromotor ligt tussen de achterwielen en doet qua grootte zeker niet onder voor de Tiguan. Niet gek dat de opvolger dus ook ID.Tiguan heet. Het platform is ontwikkeld voor een elektrische auto en dat heeft veel voordelen. Voor de ruimte zoals gezegd, voor de gewichtsverdeling, maar bijvoorbeeld ook voor de draaicirkel. De voorwielen hebben niets van aandrijving of iets dergelijks en dat helpt.

De auto is natuurlijk ook zwaar dus hij nodigt niet persé uit tot het snellere bochtenwerk. Sterker nog, het gewicht van dik 2.000 kilogram wil graag rechtdoor en ook bij het remmen merk je het hoge gewicht van de auto.

We lezen online negatieve recensies van het achterin zitten. Veel gehobbel. Zijn jouw achterpassagiers daar gevoelig voor, neem ze dan mee op de proefrit om te kijken hoe erg het echt is.

Even iets algemeens voor elektrische auto’s. het gewicht van zo’n EV is hoog. De ID.4 is ook minimaal 2.000 kilogram. Kijk dan even goed naar de banden, die hebben veel te lijden met dat hoge gewicht.

Sommige exemplaren hebben ook adaptieve dempers. Let daarbij extra op bijgeluiden uit de aandrijflijn, geklapper en gebonk. Adaptieve dempers kunnen wel weer fijn zijn voor dat gehobbel, mits alles naar behoren werkt.

Aandrijflijn

De aandrijflijn is elektrisch, dat betekent altijd een automaat en altijd meteen al het vermogen beschikbaar. Standaard heeft de ID.4 aandrijving op de achterwielen. Vierwielaandrijving of 4Motion is ook mogelijk.

Controleer ook of de auto daadwerkelijk netjes en soepel rijdt bij zowel rustig optrekken als stevig accelereren. Een elektrische auto hoort bijzonder soepel te zijn. Schokken of storingsmeldingen zijn dus geen karaktertrek, maar een reden om verder te zoeken.

Elektronica

Dat begint natuurlijk altijd met het infotainment systeem en het scherm. Dat scherm in het midden wil nog wel eens uitvallen. We komen online meerdere eigenaren tegen die hier helaas ervaring mee hebben. Ook de snelheidsmeter kan dan mee gaan doen. Niet fijn op lange ritten. Zorg dus in ieder geval dat de meest recente software aan boord is voor aanschaf van je Volkswagen ID.4 occasion. Vooral vroege exemplaren hebben hier last van, al zouden softwareupdates het meeste verholpen moeten hebben.Let even op, Volkswagen heeft alle losse knopjes afgeschaft in de ID.4. Alles moet je dus via het tochscreen bedienen. Climate control, radio, telefoon… alles. Na de facelift van 2024 is er een groter scherm gemonteerd, 12,9 inch.

Dan is er nog de slider voor het volume en de temperatuur. Ergernis troef. En ook nog eens niet verlicht (na 2024 wel). Volkswagen heeft inmiddels zijn leven gebeterd, maar daar heb je niks aan als je een Volkswagen ID.4 occasion koopt. Wil je meer fysieke knoppen, zoek dan een exemplaar van na 2024. Na de facelift is daar zeker verbetering ingekomen.

Ook interessant is de bediening van de elektrische ramen. Twee knopjes…. Voor vier ramen. Dat wekt veel ergernis om even een achterraampje open en dicht te doen.

De veiligheidssystemen zijn nogal pittig afgesteld. De noodsstopfunctie bij het achteruit rijden grijpt hardhandig in als er een paaltje aankomt, ga je kijken blijk je nog heel wat speling te hebben. Ook de cruisecontrol kan de snelheidsborden van de paralelweg zo maar aanzien voor de snelheid op jouw weg en dan flink op de rem stampen.

Motoren

Motorisch dan. De elektromotor zit altijd op de achteras. Alle Volkswagen ID.4 occasions zijn dan ook achterwiel aangedreven. Over de elektromotoren zelf komen we nagenoeg geen aandachtspunten tegen. Die techniek is ook een stuk minder complex dan bij brandstofmotoren.

Wat betreft batterij degradatie. Bij een EV neemt de capaciteit van de batterij langzaam af. Reken op twee procent voor de eerste 1,5 jaar en vervolgens zo’n één procent per jaar. Dat gaat ten koste van je actieradius. Eén en ander is ook afhankelijk van hoe zwaar je zo’n batterijpakket belast en hoeveel kilometer je rijdt. Maar goed de getallen zijn gemiddelden. Laat bij twijfel een healthcheck uitvoeren.

Elektrisch

ID.4 52 kWh 148 pk actieradius 361 km (2021 - 2023)

ID.4 52 kWh 170 pk actieradius 364 km (2021 – 2026)

ID.4 58 kWh 190 pk actieradius 426 km (vanaf 2026)

ID.4 77 kWh 174 pk actieradius 528 km (2022 – 2024)

ID.4 1 st 77 kWh 204 pk actieradius 501 (tot 2021)

ID.4 77 kWh 204 pk actieradius 527 km (2021 – 2024)

ID.4 77 kWh 286 pk actieradius 542 km (vanaf 2024)

ID.4 79 kWh 286 pk actieradius 560 km (2026)

ID.4 4Motion 77 kWh 286 pk actieradius 530 km (vanaf 2024)

ID.4 4Motion 77 kWh 299 pk actieradius 542 km (vanaf 2026)

ID.4 4Motion GTX 77 kWh 299 pk actieradius 500 km (2021 – 2024)

ID.4 4Motion GTX 77 kWh 340 pk actieradius 515 km (vanaf 2024)

Nog even los aandacht voor één ding. Terugroepacties noemen we niet altijd in deze video’s, maar exemplaren van 2023 – 2026 zijn teruggeroepen vanwege oververhittingsproblemen met de batterij. Goed om even te controleren of er geen terugroepacties meer openstaan voor de Volkswagen ID.4 occasion die je op het oog hebt. Makkelijk via de RDW.nl met het kenteken te checken.

Aanbod Volkswagen ID.4 2020-heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Volkswagen ID.4 2020-heden is er te vinden. Op dit moment worden er op Marktplaats 221 stuks aangeboden. Dat begint bij een exemplaar uit 2021 met 204 duizend kilometer op de teller. Hij heeft het 52 kWh batterijpakket en de state of health van de accu is getest en is 84,8 procent. Voor 16.950 euro is de auto van jou.

De duurste is een hagelnieuwe ID.4 GTX met een 77 kWh batterij en 340 pk. Vierwielaandrijving en een Limited Edition. Voor 58.950 euro kun je de auto aanschaffen.

Voor het totale aanbod van de Volkswagen ID.4 2020-heden kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een Volkswagen ID.4 Pro Business uit 2024. Voorzien van het 77 kWh batterijpakket en 174 pk. Die mochten we lenen bij De Waal Autogroep in Gorinchem.

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