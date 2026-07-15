De nieuwe ID.Cross moet je de Volkswagen T-Cross doen vergeten

Volkswagen heeft een nieuwe elektrische crossover. Hij heet ID.Cross, moet de elektrische tegenhanger van de T-Cross worden en mikt vol op gezinnen die hoog willen zitten zonder meteen een enorme SUV te kopen. Maar is dit de compacte EV waar iedereen op zit te wachten?



In deze eerste kennismaking bekijken we de auto van alle kanten. De ID.Cross staat op het nieuwe MEB Plus-platform en komt met twee accupakketten. De instapper krijgt een 37 kWh LFP-accu, terwijl de grotere versie een 52 kWh NMC-accu heeft. Die laatste is wat ons betreft eigenlijk de enige die je moet hebben. Niet alleen vanwege de grotere actieradius, maar ook omdat je meteen 211 pk krijgt. Dat maakt de auto een stuk bruikbaarder.



Volkswagen heeft bovendien goed geluisterd naar de kritiek op de eerste ID-modellen. Fysieke knoppen zijn terug, het infotainmentsysteem is overzichtelijker en het interieur voelt weer als een echte Volkswagen.

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