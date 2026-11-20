De Volkswagen ID. Polo GTI is nog niet eens goed en wel gelanceerd, of Volkswagen zet alweer een veel extremere versie neer. Dit is de ID. Polo GTI Clubsport Concept: een volledig elektrische hot hatch met 367 pk, een enorme bodykit en techniek waarmee je in theorie zo het circuit op kunt.



Volkswagen heeft de carrosserie tien centimeter breder gemaakt, met aan iedere kant vijf centimeter extra spoorbreedte. Vrijwel ieder paneel is aangepast. De achterdeuren zijn verdwenen, de wielkasten zijn uitgeklopt en achterop staat een enorme carbon spoiler boven een opengewerkte diffuser. Binnenin vinden we kuipstoelen, vierpuntsgordels, een rolkooi en een carbon dak.



Voorin ligt de sterkere AP550-elektromotor, die normaal achterin modellen als de ID.3 Neo GTI wordt gebruikt. Hier drijft hij de voorwielen aan. Het resultaat: 367 pk, liefst 141 pk meer dan de reguliere ID. Polo GTI. De sprint naar 100 km/u duurt 4,7 seconden en de topsnelheid bedraagt 240 km/u.



Om al dat vermogen bruikbaar te maken, is de complete voorwielophanging aangepast. Verder krijgt de Clubsport een elektronisch sperdifferentieel, 19-inch BBS-wielen en keramische remmen van de Audi RS3. Zelfs een koelelement uit de Porsche Taycan werd gebruikt. De 52 kWh-accu moet ongeveer 400 kilometer bereik bieden.

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