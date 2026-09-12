Hoe zuinig is de Volkswagen ID. Polo nu echt?

Hoeveel verschil maakt 30 km/u bij een elektrische auto? Met de nieuwe Volkswagen ID.Polo rijden we in Oostenrijk exact hetzelfde traject bij 100 en 130 km/u. De omstandigheden zijn gunstig: 22,5 graden, zonnig weer en een route die heen en terug wordt afgelegd om wind en hoogteverschillen zoveel mogelijk uit te middelen.



De ID.Polo zet bij 100 km/u een bijzonder nette score neer. Ook bij 130 km/u valt het verbruik beslist niet tegen. Check de video om de exacte verbruikscijfers te weten te komen!

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