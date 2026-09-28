Volkswagen schrapt de ID.4: dit is de ID.Tiguan

De Volkswagen ID.4 krijgt niet zomaar een facelift, maar een compleet nieuwe identiteit. Zijn opvolger gaat ID.Tiguan heten en moet het beste van twee werelden combineren: de elektrische techniek van de ID.4 en het herkenbare, degelijkere uiterlijk van de Tiguan. Tijdens deze eerste ‘covered drive’ zit de auto nog volledig onder camouflage, maar er valt al genoeg te ontdekken.



De basisvorm blijft herkenbaar, al zijn de neus, koplampen, achterlichten en diverse details duidelijk nieuw. Achterop zien we het driedimensionale lichteffect dat Volkswagen ook op de ID.Polo en ID.Cross gebruikt. Voor het eerst verschijnt bovendien een R-Line-versie, compleet met sportschassis en een 15 millimeter lagere rijhoogte.



Onderhuids verandert minder. De ID.Tiguan krijgt een LFP-accu van 58 kWh of een NMC-pakket van 77 kWh. Volkswagen verwacht actieradiussen van ongeveer 450 tot ruim 600 kilometer. De interessantste versie lijkt de achterwielaandrijver met 286 pk, terwijl de vierwielaangedreven topversie waarschijnlijk opnieuw 299 pk levert.



De 400-voltarchitectuur blijft behouden. Snelladen gaat met maximaal 105 kW bij de kleine accu en 165 kW bij de grote. Geen recordwaarden, maar Volkswagen zegt vooral de laadcurve te hebben verbeterd, zodat het vermogen minder snel instort.



Het interieur mogen we nog niet zien en ook het definitieve design blijft voorlopig geheim. Toch voelt dit al als veel meer dan een ID.4 met nieuwe bumpers. Volkswagen kiest bewust voor een bekende modelnaam en lijkt de elektrische SUV daarmee dichter bij de rest van het gamma te brengen. Dat is waarschijnlijk een slimme zet. Over enkele weken volgt de volledige onthulling.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws