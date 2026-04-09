Volkswagen T-Roc (A11) 2017-2025 occasion aankoopadvies

Alle ins en outs vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Volkswagen T Roc 2017-2025.

De Volkswagen T-Roc is een compacte crossover van die tussen B-segmenter T-Cross en C-segmenter Tiguan in zit. Het model werd ontwikkeld omdat de vraag naar compacte SUV’s in Europa sterk groeide. Volkswagen had al de Tiguan en Touareg, maar wilde ook een kleiner en toegankelijker model aanbieden. De eerste voorbode was de T-Roc Concept dat in 2014 op de Autosalon van Genève werd gepresenteerd. Deze conceptauto had een opvallend design met drie deuren en een uitneembaar targa-dak.

De productieversie van de T-Roc kwam in 2017 op de markt. Met een lengte van ongeveer 4,23 meter is hij iets kleiner dan de Tiguan, maar wel hoger dan een traditionele hatchback zoals de Golf. De auto staat op het modulaire MQB-platform van Volkswagen, dat ook wordt gebruikt door verschillende andere modellen binnen de Volkswagen-groep.

Bij de introductie was de Volkswagen T-Roc leverbaar met verschillende benzine- en dieselmotoren. Het aanbod begon met een 1.0 TSI driecilinder, gevolgd door een 1.5 TSI met 150 pk. Daarnaast was er een krachtigere 2.0 TSI met vierwielaandrijving (4Motion). Dieselrijders konden kiezen uit een 1.6 TDI en een 2.0 TDI. Afhankelijk van de uitvoering waren zowel een handgeschakelde versnellingsbak als een DSG-automaat beschikbaar.

Volkswagen bracht ook meerdere varianten van de T-Roc op de markt. Zo verscheen in 2019 de sportieve T-Roc R met een 2.0-liter turbomotor van 300 pk en vierwielaandrijving. Deze versie sprint in ongeveer 4,8 seconden naar 100 km/u. Daarnaast kwam er een T-Roc Cabriolet, een open versie met een stoffen dak en een aangepaste carrosserie.

In 2021 kreeg de T-Roc een facelift met een vernieuwd front, moderne verlichting en een geüpdatet interieur. Het model kreeg onder meer een groter infotainmentscherm, digitale instrumenten en ondersteuning voor smartphone-integratie zoals Apple CarPlay en Android Auto. Daarmee bleef de compacte SUV concurrerend in het snelgroeiende crossover-segment.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Volkswagen T Roc 2017-2025 wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop even door de lijst met Volkswagen T Roc 2017-2025 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De Volkswagen T-Roc is er enkel als vijfdeurs, maar ook als cabriolet. Die cabrio is alleen geleverd met de 1.0 TSI en de 1.5 TSI. Minder keus dus, maar het aanbod van de cabrio is ook minder. Het is een vierpersoons cabrio met een stoffen dak dat elektrisch in negen seconden opent. Een compacte SUV met een open dakje, waar vind je dat nou? Test het mechanisme van het dak wel even tijdens de proefrit, er zijn wel wat storingen bekend.

Heb je geen cabrio, maar wel een panoramadak? Let op waterlekkage. Er zijn meldingen dat het panoramadak van de T-Roc kan lekken, met allerlei gevolgen van dien. Kijk naar sporen van wateroverlast.

Controleer ook op lekkages in de bagageruimte en voetenruimte. Regen kan ook door de hemelbekleding heen sijpelen en via de achteruitkijkspiegel in het interieur terechtkomen. Inspecteer de hemelbekleding op verraderlijke watervlekken.

Er kan water in de actuator van de tankdop komen, waardoor deze niet meer ontgrendelt. Zorg ervoor dat de dop goed opent en sluit. Even testen dus!

Als we kijken naar het interieur dan zit je voor een compacte SUV tussen het B en het C-segment niet verkeerd in de T-Roc. Ook achterin heb je ruimte genoeg, al is het wel een goed idee om ook eens achter jezelf te gaan zitten als je vaker volwassenen wil vervoeren. Kijk eens hoeveel ruimte er is achterin. Je wil wellicht ook nog bagage meenemen.

Er zitten veel kunststofonderdelen in het interieur. Die zijn van vrij hard kunststof en zijn gevoelig voor krassen. Check ook even achterin of de kinderen van de vorige eigenaar het interieur niet hebben vernield.

De stoelen kunnen online rekenen op enthousiasme. Er is vrij eenvoudig een goede zit te vinden. Qua rumoer in de cabine klagen sommige mensen over geluid uit de wielkasten, maar online zijn de eigenaren het hier niet over eens. Zelf uitproberen en luisteren dus!

Onderstel

Als we kijken naar het onderstel komen we omschrijvingen tegen als licht en gevoelloos, maar niet vaag. Het onderstel is stevig, maar voor stevig bochtenwerk zul je echt een andere auto moeten zoeken. Hij heeft achter geen stabilisatorstang. Maar test dat zelf uit tijdens de proefrit met je Volkswagen T-Roc occasion, want wat jij prettig vindt weet je zelf natuurlijk het beste.

Let bij de proefrit met je Volkswagen T-Roc occasion goed op krakende en piepende geluiden. We komen opmerkingen online tegen over krakende en piepende geluiden bij de remmen en bij het achteruit rijden. Ook stuurwielen kunnen kraken en piepen. De oorzaak is vaak lastig te achterhalen, dus wellicht beter goed luisteren bij de testrit.

Die remmen die slijten naar de smaak van veel eigenaren wel wat te snel. Gemiddeld na zo’n 30 duizend kilometer moet er al iets aan de remmen gebeuren en dat is eigenlijk gewoon te snel voor een auto als deze. Test de remmen gewoon goed uit. Even flink doorremmen tijdens de proefrit en dan goed luisteren en kijken of de auto netjes rechtdoor gaat bij het remmen.

De T-Roc 4Motion R heeft een ander onderstel. De auto is verlaagd en ligt dus dichter op de weg voor een lager zwaartepunt en daarmee een betere wegligging. Verder is het onderstel stijver afgesteld en ligt ie een stuk strakker in de bochten. De T-Roc R is uitgerust met DCC, een systeem waarmee de demping van de schokdempers kan worden aangepast. Dit systeem maakt gebruik van elektronisch gestuurde dempers om de rijkarakteristieken aan te passen, wat zorgt voor een betere balans tussen comfort en sportiviteit.

Nog even de lichtmetalen wielen. Het is een beetje afhankelijk van de uitvoering, maar een aantal velgen zijn erg gevoelig voor beschadigingen, een stoeprandje is zo geraakt. Even goed controleren dus!

Aandrijflijn

De T-Roc is er als handbak en als automaat. De 1.5 TSI heeft in de cabriolet altijd de zeventraps automaat aan boord.

Bij de automaat komen we meldingen online tegen van meldingen op het dashboard ”Storing werkplaats, auto alleen in positie P verlaten”. Er zit een storing in de keuzehendel van de automaat. Je kunt gewoon doorrijden, maar bij het volgende bezoek aan de garage moet dit wel even gerepareerd.

Check die DSG automatische versnellingsbak goed tijdens de proefrit met je Volkswagen T-Roc occasion. We komen klachten tegen van schokkend schakelen en vertraagde reactie met schakelen. Dit gebeurt vooral bij lage snelheden. Ook occasions met lade kilometerstanden kunnen hier last van hebben, dus goed uittesten. Problemen met automaten zijn altijd duur. De olie zou eigenlijk elke 40 duizend kilometer ververst moeten worden, maar of dat altijd netjes gebeurt. Bestudeer het onderhoudsboekje als dat erbij zit.

Elektronica

Als we over elektronica praten moeten we het natuurlijk hebben over het infotainment systeem. Het scherm wil nog wel eens bevriezen of niet werken. Opnieuw opstarten is meestal de oplossing, maar wel irritant natuurlijk.

Iets wat je altijd moet doen is de verwarming en de airconditioning checken tijdens een proefrit met een occasion. Dat is voor de Volkswagen T-Roc natuurlijk niet anders. Altijd standje crematorium en vrieskist uitproberen. Zeker belangrijk bij de Volkswagen T-Roc want veel eigenaren klagen over een airco die niet voldoende koelt. Laat de airco controleren voor aankoop. De compressoren kunnen dan defect zijn, maar het systeem kan ook koelmiddel verliezen. Wel belangrijk he met die opwarmende aarde natuurlijk.

Iets wat we bij meer auto’s tegenkomen is een niet goed werkend start en stop systeem. De vraag hoe erg het is natuurlijk, vaak is het ook gewoon irritant. Maar voor wie zo zuinig mogelijk wil rijden, niet gek met de huidige brandstofprijzen, kan het wel belangrijk zijn. Test het uit!

Ook klachten over de automatische cruise control, ACC. Als de auto het heeft leest hij zelf de verkeersborden met daarop de maximumsnelheid en past hij zijn snelheid aan. Dat gaat nog wel eens mis. Als er op de parallelweg bijvoorbeeld een bord 50 staat en de auto ziet dat, terwijl je op de 80 weg rijdt, dan kan hij zomaar de snelheid aanpassen terwijl dat helemaal niet moet. Niet vlekkeloos dus dat systeem. Gelukkig kun je het in het menu uitzetten. Dat is iets wat veel eigenaren dus ook doen.

Dan nog even het draadloos laden van je mobieltje. De inductieladers werken niet altijd helemaal lekker. Maar je moet van ons toch altijd al aan de slag met je telefoon bij je proefrit, sluit hem aan op het systeem zodat je zeker weet dat het allemaal goed werkt. Leg hem ook even op die draadloze lader dan.

Motoren

We kijken als eerst even naar de 1.0 TSI driecilinder benzinemotor. Die zit niet alleen in de T-Roc maar ook in tal van andere modellen in de Volkswagen groep. De motor reageert soms opeens niet meer op het gaspedaal en dat komt door de elektronisch geregelde gasklep. Om het euvel op te lossen moet de gasklep vervangen.

De 1.5 TSI wil nog wel eens schokken bij een koude start of onrustig zijn in de toeren. Let op of de 1.5 benzinemotor wat aarzelend reageert bij het wegrijden als de motor koud is. 'Kangarooang' (schommelend toerental) is een veelvoorkomend probleem, maar kan worden verholpen met een software-update.

Let ook op het olieverbruik, dat kan wat fors zijn. Daarnaast zijn er problemen bekend met de turbo. Je herkent het aan een jankend geluid van onder de motorkap en het verlies van vermogen. Oorzaak is de wastegate-regelaar die zijn werk niet goed doet. Die moet afgesteld of vervangen.

De TSI motoren hebben net zoals bijna alle direct ingespoten motoren last van koolstof afzetting in het inlaattraject. Premium brandstof tanken lost het op en/of voorkomt het.

De 2.0 TSI gebruikt een distributieketting in plaats van een riem, waarvan het idee is dat die de hele levensduur van de auto meegaat, terwijl de 1.0, 1.5 en dieselmodellen de meer conventionele riemen gebruiken. Controleer de staat ervan goed: het vervangen ervan is arbeidsintensief.

Bij de 2.0 TDi motoren komen we problemen tegen met het roetfilter en de AdBlue toevoeging. Dit manifesteert zich door metaalachtige geluiden onder de motorkap. Dus leg je oor goed te luisteren als je in de markt bent voor een Volkswagen T-Roc met de 2.0 TDI. Bij de 1.6 TDI zijn storingen aan de brandstofpomp bekend.

Benzine

1.0 TSI driecilinder, 110 pk (2020 – 2024)

1.0 TSI driecilinder, 115 pk (tot 2020)

1.0 TSI driecilinder, 116 pk (vanaf 2024)

1.5 TSI viercilinder, 150 pk

2.0 TSI viercilinder 4 Motion, 190 pk

2.0 TSI viercilinder 4 Motion R, 300 pk (2019 – 2022)

Diesel

1.6 TDI viercilinder, 115 pk (2018 – 2020)

2.0 TDI viercilinder, 150 pk (2019

Nog even in het algemeen. Er is best wat import uit Duitsland te vinden. De uitvoeringen zijn daar anders en regelmatig zitten ze beter in de spullen. Op zich geen probleem, maar kijk of de kilometerstand logisch lijkt en of er een onderhoudshistorie bekend is. Er zijn ook veel ex-rentals te vinden uit het buitenland, die zouden wij dan persoonlijk iets minder interessant vinden. Iets met don’t be gentle, it’s a rental.

Aanbod Volkswagen T Roc 2017-2025 op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Volkswagen T Roc 2017-2025 is er te vinden. Op dit moment staan er zo’n 1.423 stuks online. Daarvan zijn er 82 stuks een cabriolet en op dit moment geen één diesel.

Dat begint bij een Volkswagen T-Roc uit 2018. Onder de motorkap de 1.0 TSI met 115 pk en op de klok 251 duizend kilometer. Voor 9.999 euro is ie van jou. De duurste is een T-Roc 2.0 TSI 4 Motion R met 300 pk onder de kap. Slechts 13 duizend kilometer op de teller sinds 2023 en voor 59.895 euro staat hij bij jou op de oprit.

Wij reden met een Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150 pk R-Line. Die mochten we lenen bij Volkswagen Van den Brug in Heerenveen.