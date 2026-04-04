Waarom de politie Audi dumpt voor Mercedes

In deze video nemen we een kijkje bij de politie — en vooral bij hun nieuwe interventieauto: de Mercedes E-Klasse (E450d). Waarom kiest de politie ineens voor Mercedes in plaats van Audi? En wat moet zo’n auto eigenlijk kunnen?

Het antwoord is simpel: alles. Hoge topsnelheid, lange actieradius en sterke prestaties bij tussenacceleraties. Deze Mercedes heeft een zescilinder diesel met 367 pk (plus een kleine elektrische boost), en juist dat extra vermogen tussen de 100 en 200 km/u is cruciaal voor achtervolgingen.





Opvallend: de politie kiest bewust voor diesel. Elektrisch of hybride voldoet simpelweg nog niet aan de eisen voor lange afstanden én langdurig hoge snelheden.





Qua rijgedrag is de Mercedes comfortabeler dan de vorige Audi’s, maar iets minder scherp. Toch is hij volgens de politie beter geschikt voor het werk, mede door de sterke prestaties en stabiliteit op hoge snelheid.





De auto zit vol speciale aanpassingen: interne zwaailichten (voor minder luchtweerstand boven 200 km/u), ANPR-camera’s die kentekens scannen en geïntegreerde politie-software in het infotainmentsysteem. Zelfs de stoelen zijn aangepast zodat agenten met hun uitrusting comfortabel kunnen zitten.





Maar het werk zelf is niet alleen spannend. Ja, achtervolgingen zijn leuk, maar agenten benadrukken ook de serieuze kant: ongelukken, menselijk leed en verantwoordelijkheid op de weg.



