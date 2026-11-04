WLTP-actieradius uitgelegd: wat is het, hoe werkt het en meer

Waarom haalt jouw elektrische auto in de praktijk bijna nooit de beloofde WLTP-actieradius? Wouter en Martijn zoeken het uit door zelf een deel van de officiële testcyclus te rijden. Dat blijkt knap lastig: iedere acceleratie, constante snelheid en remactie is tot op de seconde voorgeschreven. Soms moet je in twee seconden naar 2 km/u, om daarna weer tergend langzaam verder te rijden.



De WLTP bestaat uit vier fases: low, medium, high en extra high. De hele test duurt ongeveer dertig minuten, beslaat 23,3 kilometer en heeft een gemiddelde snelheid van slechts 46,5 km/u. De piek ligt wel op 131 km/u, maar die snelheid wordt maar kort aangetikt. Zelfs het snelweggedeelte voelt daardoor nauwelijks als een echte snelwegrit.



Als voorbeeld gebruiken we de elektrische Mercedes GLC 250 uit de Autoblog Garage. Die heeft 85 kWh bruikbare accucapaciteit en een opgegeven WLTP-bereik van 646 kilometer.





