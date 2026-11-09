Misha Charoudin: racen kost 1 miljoen euro per jaar

Misha begon zijn autoliefhebberij ooit op Autoblog onder de naam Flowmotion. Inmiddels woont hij elf jaar bij de Nürburgring, rijdt hij jaarlijks duizend ronden en bestuurt hij honderden auto’s. Zelfs racen in competitieverband! Hoog tijd dus om niet alleen over zijn werk te praten, maar ook bij hem in te stappen.



Dat doen we in een Porsche 911 GT3 Cup voor de Nürburgring Langstrecken-Serie. De raceauto is gebaseerd op de 992, maar weegt dankzij veel carbon ongeveer 1.250 kilo. Achterin ligt een zescilinder met 510 pk, gekoppeld aan een sequentiële Porsche-bak. Goedkoop is dit avontuur niet: een raceseizoen kost volgens Mischa grofweg een miljoen euro.



Check de video om het verhaal van Misha te horen. Met aan het einde een goede kop koffie!

