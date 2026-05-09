Wouters Porsche 911 krijgt de ultieme upgrade

Hoe maak je een Porsche 911 nóg beter? Niet met meer pk’s… maar met geluid. En dan hebben we het niet over de uitlaat.



In deze video duiken we in de wereld van high-end car audio met de Porsche 997 van Wouer als basis. Het begint simpel: het standaard audiosysteem in deze 911 is prima, maar niet bijzonder. Dus tijd voor een upgrade. Geen lompe subwoofers in de kofferbak, maar een volledig geïntegreerd systeem dat onzichtbaar blijft — precies zoals Wouter het wil.



Het geheim zit in de details. Speciale speakers, slimme plaatsing en vooral: demping. De auto wordt op strategische plekken aangepakt om resonantie en storende geluiden te verminderen. Het doel? Dat muziek niet uit speakers komt, maar je volledig omringt.



Maar de echte magie zit in de software. Met digital sound processing wordt elke speaker individueel aangestuurd. Geluid wordt vertraagd, aangepast en perfect afgestemd op jouw zitpositie. Zo ontstaat een geluidsbeeld dat normaal alleen in high-end home audio te vinden is.



In totaal zitten er tot wel 11 speakers in de auto, allemaal nauwkeurig afgesteld. En ja, dat hoor je meteen: helder, krachtig en zonder irritante pieken of vervorming