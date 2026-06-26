Zelfrijdende Tesla ziet toch wel iets heel belangrijks over het hoofd

Nu Tesla's met Full Self Driving (Supervised) zijn toegelaten op het Nederlandse asfalt, wordt je waarschijnlijk gebombardeerd met verhalen over hoe geweldig het is en hoevaak de technologie mensen, al dan niet oplettend of niet, heeft gered van door rood razend verkeer. Aan de andere kant zien we het systeem nog steeds heel basale fouten maken, zoals in bovenstaande video te zien is. Kortom, koppie d'r bij houden, en dan bedoelen we niet die plastic varianten.