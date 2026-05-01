Zo opereren Volvo, Mercedes, BMW en Porsche in China #AutoChina2026

Welkom bij deel 4 — de finale van Auto China 2026. En na vier delen kunnen we één ding concluderen: China is niet alleen groot, maar ook compleet anders dan Europa.

We beginnen met iets opvallends: klein. Want ja, tussen al dat SUV-geweld zien we ineens weer een compacte Smart. Een tweezitter, zoals vroeger. En dat is eigenlijk best verfrissend tussen al die gigantische auto’s.



Maar laten we eerlijk zijn: groot blijft de norm. De Chinese markt is met zo’n 34 miljoen auto’s per jaar simpelweg gigantisch — groter dan Europa en de VS samen. Dat verklaart ook waarom er zoveel merken en modellen zijn.



Wat vooral opvalt: snelheid van ontwikkeling. Neem Xiaomi, dat in korte tijd een serieuze speler is geworden met snelle EV’s, enorme ranges en belachelijk snelle laadtijden. En dat voor prijzen die in Europa simpelweg niet haalbaar zijn.



Ook zie je dat Chinese merken alles combineren: EV’s, plug-in hybrides, range extenders — alles naast elkaar. Geen dogma’s, gewoon wat werkt





