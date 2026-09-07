All-season banden in 2026 kunnen meer dan je denkt

Eerder dit jaar deden we een oproep: of iemand van jullie misschien zin had om mee te gaan op een trip naar Slovenië om de nieuwe all-seasonband van Vredestein te testen. Dat hoefden we geen twee keer te vragen: er werd massaal gereageerd op deze actie.

Testen in Slovenië

Inmiddels is de trip achter de rug. De gelukkige winnaars mochten de Vredestein Quatrac Pro 2 onder verschillende omstandigheden aan de tand voelen op de testbaan in Slovenië. Want dat is wat je wil van een all-seasonband: puike prestaties in alle situaties.

De band kon onder meer getest worden op een kletsnatte testbaan, tijdens oefeningen op droog wegdek en zelfs in de Sloveense sneeuw. Het hele spectrum kwam dus voorbij. Zo ontdekten Wouter en de aanwezige Autoblog-lezers dat de nieuwe all-seasonband van Vredestein in al deze situaties uitstekende grip biedt.

De Vredestein Quatrac Pro 2

Over welke band hebben we het nu eigenlijk precies? De Quatrac Pro 2 is de gloednieuwe ultra-high performance all-seasonband van Vredestein. Zij hebben een heel scala aan all-seasonbanden, maar dit is het vlaggenschip. De Quatrac Pro 2 is speciaal ontwikkeld voor performancemodellen, of dat nu een SUV is of een rasechte sportwagen. Je kunt ‘m desgewenst zelfs onder een Rolls-Royce Cullinan monteren, die met 24 inch de grootste velgen heeft af fabriek.

Deze band is van de grond af opnieuw ontwikkeld, in het R&D-centrum in Nederland. De groeven in lengterichting zorgen er samen met een V-patroon voor dat de band heel goed bestand is tegen aquaplaning. Door dit ontwerp maakt de band ook weinig herrie, met een A-label voor geluid. Wel zo prettig, zeker in EV’s en hybrides.

Voor de Quatrac Pro 2 is ook een compleet nieuwe rubbersamenstelling ontwikkeld, die bestaat uit een mix van hars, polymeren en grondstoffen die nog nooit eerder in een band voor personenauto’s zijn gebruikt. Wat je daarvan merkt? De band heeft flexibiliteit bij lage temperaturen én stijfheid bij hoge temperaturen. Daardoor heb je grip binnen een heel groot temperatuurbereik.

Kortom: met de Vredestein Quatrac Pro 2 hoef je niet te kiezen tussen seizoenen en ook niet tussen veiligheid, comfort en sensatie. Je krijgt het allemaal in één band. Wil je meer weten? Neem dan een kijkje op de website van Vredestein.

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