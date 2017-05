Deze tweeling is al 24 jaar aan het racen

TWINS!

Je kijkt naar Angela en Amber Cope, beiden 33 jaar oud en geboren in de Verenigde Staten van Amerika. Wie wie is weten we niet, maar da’s wellicht een leuke voor jullie om dit weekend eens uit te pluizen. In Amerika zijn ze niet vies van een beetje publiciteit en dus is er een hoop over beide dames te vinden op het internet.

Zo werden ze al op hun negende door vader Darren (die zelf ook een potje kon sturen, evenals zijn vader) in een kart geduwd en dat ging helemaal niet verkeerd. Uiteindelijk belandden de twee in een NASCAR Camping World Truck. Het echte topniveau in de NASCAR-racerij hebben de dames nooit gehaald, maar toch waren het zeker geen onverdienstelijke racers.

Genoeg gezever! De werkweek zit erop, dus check als de wiedeweerga die gallery. Excuses voor de fotokwaliteit.