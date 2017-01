Is dit het nieuwe dinnetje van Max Verstappen?

Max heeft wellicht een nuttige invulling voor zijn tijd gevonden in deze koude wintermaanden.

Een man in een goed gevoerde pelsjas fluisterde ons zojuist in het oor dat Max zich niet langer verveelt in afwachting tot de eerste race van het seizoen. Na twee blonde deernes geschaakt te hebben is Max naar verluidt overgestapt naar de dark side. Nee, niet op díe manier, hij heeft nu gewoon een brunette verleid. Alledgedly.

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat Max het aanlegde met Mikaela Ahlin-Kottulinsky. Net als Max’ moeder Sophie racete deze Zweedse ook. Een goede genenmix voor toekomstige race-Verstappen’s zou je zeggen, maar helaas, het ging mis.

Autoblog Boulevard bleef echter dicht op de materie zitten en niet veel later kwamen we Roos van der Aa tegen, een modeblogster uit Chillburg.

Maar Max geniet van zijn jonge F1-leven en wisselt de vriendinnetjes nog sneller af dan zijn auto’s. Inmiddels zou hij dus weer bezig zijn met een nieuw project, genaamd Maxime Pourquie. Pour qui? Pour Max! We weten niet veel van Maxime, maar ze heeft wel een leuke Instagram-account. Ze komt Nederlands maar kennelijk doet ze iets met hockey in Engeland. Vandaar dat die Britten onze vrouwen versloegen op de Olympische Spelen waarschijnlijk.

Enfin, het bewijs dat Max ‘iets heeft’ met Maxime is overduidelijk. Max volt Maxime namelijk op Instagram! Maar ze zou ook Oud & Nieuw gevierd hebben met onze racende landgenoot en daarvoor heeft Max haar zelfs laten oppikken met een helikopter. Get to da chopper! Beoordeel zelf of Max daar goed aan heeft gedaan, in de gallery.

Bedankt man in pelsjas voor de tip!