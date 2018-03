Compilatie: de beste booth babes van Genève

RIP: Autosalon van Genève, 1905-2017.

Voordat je denkt dat hij niet doorgaat: jawel ook in 2018 zal er weer een Autosalon van Genève zijn. Net als in de F1, nadert echter het onvermijdelijke einde. De Booth Babes worden namelijk aan banden gelegd. Niet letterlijk zoals vroeger misschien weleens ooit gebeurd is, maar figuurlijk. Vrouwen die lekker betaald krijgen om met mooie kleding aan een paar dagen naast een auto te staan, passen niet meer in dit tijdsbeeld, kennelijk.

Als eerbetoon aan deze hardwerkende vaklui doken wij in ons archief om herinneringen op te halen aan vervlogen dagen. De échte hoogtijdagen van de booth babe dateren eigenlijk nog van vóór het ontstaan van autoblog, maar we hebben altijd ons best gedaan om dit belangrijke aspect van de beurs op een stijlvolle wijze te coveren. Het is zwaar werk, maar iemand moet het doen. Enfin, zie het resultaat in de gallery.

Oh, als je liever bewegende beelden ziet: we maakten in de loop der jaren ook nog een paar esthetisch verantwoorde video’s. Check ze hieronder:

