De Stahlgruber Werkstattkultur Kalender 2018 is Duits

Je zou het gezien de naam niet zeggen, maar het is echt waar.

We hebben het net nog even gechecked op alle kalenders hier op AB HQ, maar het is nog steeds 2017. Zodoende heb je nog even de tijd om je kalenders voor 2018 te verzamelen. Ga jij slechts voor de beste van het stel, of regel je er gewoon zoveel mogelijk?

In het eerste geval is de Stahlgruber Werkstattkultur Kalender misschien niet degene waar je voor gaat, maar het is zeker ook niet de minste! De unieke insteek van de Stahlgruber Gruppe is dat ze de kalender maken met echte vrouwelijke klanten van de merken in hun stal (check ons archief HIER). Mocht je als vrouwelijke lezer dat nou ook wel leuk vinden: ze zoeken voor de kalender van 2019 nog tot januari nieuwe klanten/modellen. Voor de editie van 2018 werden vrouwen uit Duitsland, Tsjechië en Italië geselecteerd.