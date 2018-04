Gallery: deze Filipijnse babes gaan snoeihard racen

Vroaaaaar.

Nederland is natuurlijk een gaaf land, maar de wereld heeft nog meer mooie stukken te bieden. Zo is daar bijvoorbeeld de Filipijnen, een archipel bestaande uit een dikke 7.000 eilanden. Het land heeft prachtige natuur, een reeks aan kleurrijke leiders als Ferdinand Marcos en Rodrigo Duterte, plus Wie is de Mol werd er ooit opgenomen. Wat wil je nog meer? Nou ja, knappe racebabes natuurlijk!

Na wat zoekwerk zijn we erachter gekomen dat dit ook dik voor elkaar is in de eilandnatie. Er bestaat namelijk een raceserie die de Toyota Vios Cup heet. Deze wordt georganiseerd door Toyota Motor Philippines om de rensport in de Filipijnen populairder te maken. Alle deelnemers rijden in een Toyota Vios, een sedan die hier niet geleverd wordt.

Het kampioenschap kent drie races, waarvan er twee verreden worden op het Clark International Circuit en één op het stratencircuit van Alabang. Er zijn drie verschillende klasses, namelijk de Promotional, Sporting en Super Sporting Cup. Om wat meer publiciteit te genereren trekt Toyota een blik beroemdheden open die achter het stuur plaatsnemen, waaronder Chienna Roseph Filomeno, Gretchen Ho, Audrey Miles en Sofia Andres. Het seizoen start 28 april op Clark International Circuit en toegang is gratis!