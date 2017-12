Dit is de Febi Bilstein kalender voor 2018

Stiekem toch gewoon babes op je beeldscherm.

Na die hersenkraker van net heb je immers wel een beetje ontspanning verdiend. Zachte vormen, leuke auto’s. Even lekker dromen over zonnige dagen in Zuid-Afrika, waar de fotograaf de kiekjes genomen heeft. Of de fotograaf meer dan alleen de kiekj…Nee, nee..2017. Kan niet meer.

Net als voor veel andere partijen in de Duitse autowereld is het ook voor de grote Duitse toeleverancier een traditie geworden deze kalenders te maken. De laatste keer dat we erover schreven was echter alweer vier jaar geleden. Febi Bilstein houdt helaas de plaatjes van enkele maanden achter de hand, maar ik heb even keihard gewerkt om er zoveel mogelijk op te snorren. You’re welcome.

Oh, er is trouwens ook een video. Bilstein…har har.