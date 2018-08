Dit is de Mercedes G500 4*4^2 van Kylie Jenner

Forgiato's op die portaalassen, jungeh!

Voor degenen die alleen onder hun steen uitkomen om autoblog te lezen (hulde!); op bovenstaand plaatje zie je Kylie Jenner. Kylie is een 21-jarige vrouw met een geschat vermogen van zo’n 900 miljoen Dollar en een rotsvast vertrouwen in het dragend vermogen van de ‘frunk’ van de Lamborghini Aventador Superveloce. Junk in da trunk on da frunk, brooo.

Kylie is tevens het jongste zusje van Kim Kardashian en heeft het stokje van haar oudere zus overgenomen als ‘mogul’ van de familie. Haar enorme vermogen dankt ze met name aan haar eigen lijn van make-up producten, hoewel cynici haters menen dat de daadwerkelijk waarde van dit bedrijf schromelijk overschat wordt. Ach ja, wat maakt het ook uit, linksom of rechtsom heeft Kylie alle monniez.

Dat vertaalt zich ook in een leuk wagenpark. We schreven al eerder over haar autoleven. Eerder dit jaar beviel Kylie van een nieuwe telg aan de Kardashian-familie en kreeg ze voor de moeite een Ferrari LaFerrari cadeau. Over bevallen gesproken: se Aventador SV Roadster op bovenstaande plaatjes valt kennelijk in de smaak want de dochter van Kris Kardashian en Caitlyn Jenner heeft ‘m al dik meer dan een jaar.

Maar je kan geen jezelf respecterende L.A socialite zijn zonder een dikke G-klasse in de garage. Kylie verkocht haar G63 echter al in 2016. Niet getreurd, zoals je kan zien heeft ze inmiddels een andere te grazen genomen. De G500 4*4^2 werd niet met rust gelaten, maar naar West Coast Customs gestuurd voor het nodige Nip and Tuck-werk. You’ve got to pimp my riiiiddddddeee. De wijzigingen zijn gelukkig niet zo extreem als bij Lord Hans, de G-Klasse van Jon Olsson.

West Coast Customs zorgde er vooral voor dat het uiterlijk van de hoge G volledig in lijn is met dat van Kylie’s geliefde Lambo SV. Dat betekent een oranje koets met zwarte details en dito velgen. Heet?