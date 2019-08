Dit is de versgewrapte Porsche Boxster S van Rob Geus

Man man man...

Rob Geus heeft zichzelf voor altijd verankerd in de historie van de Nederlandse taal met zijn gevleugelde uitspraken ‘man, man, man’, ‘man, man, man, man’ en ‘man, man, man, man, man’. Misschien waren er soms nog een paar ‘mans’ bij. Een dergelijke prestatie dient door het leven natuurlijk beloond te worden met puik vervoer. Rob heeft dan ook een gerse Porsche 981 onder zijn bips, in zijn geval een Boxster S. Goed van Rob om voor deze generatie met de zespitter te gaan in plaats van de nieuwe 718 met vierpitter. Kijk, daar word ik nou vrolijk van.

Waar Rob afgezien van verlepte sla klaarblijkelijk niet vrolijk van wordt, is een witte auto. Met een witte blijf je immers zitten. Dus heeft Rob bij 13th concepts zijn Porker voorzien van een kekke wrap. De wrapper omschrijft de kleur als Matte Pine Green met glossy zwarte details. Niet per se kansloos dit, wel? Rob lijkt in ieder geval blij te zijn met het eindresultaat:

Zie jij de Robs auto ook wel zitten? Of tref je liever een kakkerlak aan in je keuken dan erin gezien te worden? Laat het weten, in de comments!



Dank Dré voor de tip!