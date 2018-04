Gallery: de babes van de Bangkok Motor Show

Ze zijn wel allemaal behoorlijk goed ingepakt, dus wellicht blijft de gele koorts onder controle.

De wereld wordt steeds politiek correcter en dat betekent dat vrouwen die half naakt op auto’s gedrapeerd liggen bij autoshows een ding van het verleden zijn. Ik hoor je wenen, maar gelukkig zullen we altijd nog de Beijing Auto Show van 2012 hebben. Als je ergens zou verwachten dat ze het wellicht niet zo nauw nemen met moderne preutsheid, dan is het in Thailand. Het land geniet niet bepaald de beste reputatie op dit vlak. Of misschien juist wel, als onversneden debauchery je ding is.

Vergis je echter niet, De Bangkok International Motor Show (BIMS) loopt stiekem voorop als het gaat om booth babes decente kleding aanmeten. Maar liefst elf jaar geleden was er al wat ophef rondom de dresscode op de beurs, met in de hoofdrol Coyote Dancers en Pretties. Mercedes-afficionado @sacha zat bovenop de materie. Waar de Coyote Dancers de show stalen met hun wulpse moves vóór de beurshallen, hadden de knappe doch minder sexy geklede beursbabes het moeilijk om de aandacht vast te houden.

Toch zijn de organisatoren van de BIMS niet gezwicht voor de verleiding om de vrouwen op de warme werkvloer te voorzien luchtigere kleding. Hier en daar is wel een strak pakje te ontwaren, maar over het algemeen is het allemaal stijlvol gehouden. We zien zelfs een paar heuse Mondriaans voorbijkomen. Check het zelf in de gallery, maar herinner dit: voordat je een auto koopt op een Thaise beurs, moet je wel even zeker weten of de juiste onderdelen onder de motorkap zitten. Ze sjoemelen daar namelijk nog weleens mee in die contreien. Allegedly.